60 derece sıcaklıktaki çölün ortasında baygın deveyi gördü, pet şişeyle su içirdi - Haberler

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60 derece sıcaklıktaki çölün ortasında baygın deveyi gördü, pet şişeyle su içirdi

Haberler.com - Miray Kaya - Dünya
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Sahra Çölü'nde kavurucu sıcakta susuzluktan bitkin düşen deveye su veren tanker sürücüsünün videosu sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Sahra Çölü'nde sıcakların giderek artmasıyla termometreler 60 dereceyi gördü. Öldürücü sıcaklardan en fazla etkilenen canlılardan biri de hiç kuşkusuz ki bölgede yaşayan develer oldu.

ARACINI DURDURUP DEVEYE SU İÇİRDİ

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda tanker sürücüsünün yolda susuzluktan bitkin düşen bir deveye su içirdiği anlar yer alıyor. Aracını kenara park edip kavurucu sıcakta deveye su içiren sürücünün videosu kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

O anlara ilişkin kareler;

60 derece sıcaklıktaki çölün ortasında baygın deveyi gördü, pet şişeyle su içirdi

60 derece sıcaklıktaki çölün ortasında baygın deveyi gördü, pet şişeyle su içirdi

Haberler.com / Miray Kaya - Dünya

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