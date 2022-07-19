60 derece sıcaklıktaki çölün ortasında baygın deveyi gördü, pet şişeyle su içirdi

Sahra Çölü'nde sıcakların giderek artmasıyla termometreler 60 dereceyi gördü. Öldürücü sıcaklardan en fazla etkilenen canlılardan biri de hiç kuşkusuz ki bölgede yaşayan develer oldu.

ARACINI DURDURUP DEVEYE SU İÇİRDİ

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda tanker sürücüsünün yolda susuzluktan bitkin düşen bir deveye su içirdiği anlar yer alıyor. Aracını kenara park edip kavurucu sıcakta deveye su içiren sürücünün videosu kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

O anlara ilişkin kareler;