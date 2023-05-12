6 kadınla evli Brezilyalı 'influencer'dan samimi itiraflar

Brezilya'da 6 kadınla evli olan model ve 'influencer' Arthur O Urso, çok eşlilikle ilgili açıklamalarda bulundu. 30 yaşındaki Brezilyalı fenomen, en büyük derdinin birden çok eşinin aynı anda regl olması olduğunu söyledi.

Brezilya'da bir 'influencer' yaşadığı hayat tarzıyla dikkat çekiyor. 30 yaşındaki adam, 6 kadınla evli olmakla ilgili konuştu. En büyük derdinin birden çok eşinin aynı anda regl olması olduğunu aktaran Urso, bazen eşleriyle nasıl orta yolu bulacağını bilemediğini söyledi.

"TAM BİR KAOS"

Instagram'da 200 binden fazla takipçisi bulunan çok eşli fenomenin, DailyStar'a yaptığı 'çok eşlilik' değerlendirmesinden öne çıkanlar şöyle: "Bazen birinin ya da birkaçının aynı anda köşesine çekilip ağladığını görüyorum. Bu tam bir kaos. Bazen çok zor anlar yaşıyorum ve işin içinden nasıl çıkacağımı bilemiyorum. Biriyle nedensizce kavga ederken diğerinin birbiriyle kavga ettiğini görüyorum.

"HAYATTA KALMA MÜCADELESİNE DÖNÜYOR"

Kulağa eğlenceli geliyor olabilir ama bazen hayatta kalma mücadelesine dönüyor. Sakin ve huzurlu kalmaya çalışıyorum."