6.8 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalandı! Spikerin soğukkanlılığı şaşkına çevirdi

Afganistan'ın Pakistan sınırında bulunan Hindu Kush bölgesinde meydana gelen ve en az 12 kişinin hayatını kaybettiği 6.8 büyüklüğündeki deprem anına ait görüntüler yayınlandı. Depreme canlı yayında yakalanan spikerin panik yapamadan işine devam etmesi ise kameralara yansıdı.

Afganistan'ın Pakistan sınırında bulunan Hindu Kush bölgesinde meydana gelen ve en az 6 kişinin hayatını kaybettiği 6.8 büyüklüğündeki depremde100'den fazla kişi de yaralandı.

SPİKER YERİNDEN BİLE KALKMADI

6.8 büyüklüğünde deprem anına ait görüntüler yayınlandı. Görüntülerde haber bülteni sunan spikerin depreme yakalanma anı ve o anda yaptıkları kameraya yansıdı. Sarsıntı bitene kadar işine devam eden spiker görenleri şaşkına çevirdi.

DEPREM SIRASINDA YAŞANAN İZDİHAMDAN YARALANDILAR

Deprem, başkent Kabil'in yanı sıra Hindistan, Tacikistan'da da hissedildi. Yetkililer, yaralıların çoğunun deprem anındaki panik sırasında yaşanan izdihamlar nedeniyle yaralandığını belirtti.