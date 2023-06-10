ABD'de ilginç olay! 50 dolara aldığı koltuğu, müzayedede 85 bin dolara sattı

ABD'de Los Angeles merkezli bir mobilya tasarımcısı, Facebook Marketplace'ten 50 dolara satın aldığı deri koltuktan servet kazandı. Tasarımcı aynı koltuğu müzayedede 85 bin dolara satarak büyük kar elde ederken, ürünün nadir bir Danimarka tasarımı olduğu belirtildi.

ABD'de ilginç bir olay yaşandı. Aynı zamanda TikToker olan Los Angeles merkezli mobilya tasarımcısı Justin Miller, Facebook Marketplace'ten 50 dolar karşılığında eski bir deri koltuk satın aldı. İlk bakışta basit bir koltuk gibi görünen ürün daha sonra servet kazandırdı.

85 BİN DOLARA SATTI

TikToker, açık artırmada koltuğu 85 bin dolara satarak büyük kar elde etti. Justin Miller, nadir bulunan bir Danimarka tasarımı olan koltuğu satın aldıktan sonraki restorasyon macerasını TikTok'ta paylaştı.

BENZER İŞLER YAPMAK İSTİYOR

Miller, bu başarısından dolayı memnun olduğunu ve gelecekte benzer işler yapmayı umduğunu belirtti. Koltuk açık artırma müzayedesinde büyük ilgi görürken, Sotheby's yetkilileri sonucu memnuniyetle karşıladı. Miller, elde ettiği geliri ev için bir peşinat biriktirmek için kullanacağını söyledi.