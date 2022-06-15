40 yaşındaki kadın, 15 yaşındaki çocuktan hamile kaldı! Hapis cezasından kaçamadı

Dünya basının gündeminde yer alan ve duyanların ağzını açık bırakan olayın mahkeme sonuçlandı. 15 yaşındaki çocuktan hamile kalan Sarah Campbelladlı kadın, dokuz yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı.

SIK SIK UYUŞTURUCU VERİYORDU

İngiltere'de meydana gelen olayda Campbell'ın ismi açıklanmayan çocuğa sık sık uyuşturucu verdiği ve onunla birçok yerde defalarca ilişkiye girdiği tespit edildi. Kadın sonunda çocuktan hamile kalınca, olaylar gün yüzüne çıktı ve Campbell hapse atıldı.

BİRÇOK YERDE İSTİSMAR ETTİ

2016-2017 yılları arasında devam eden istismar döneminde, Campbell'ın 15 yaşındaki kurbanıyla yanlarında insanların uyuduğu bir odadan bir golf sahasına kadar birçok yerde cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı.

EVİNE GİZLİCE ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

15 yaşındaki genç adam, birlikte yoğun miktarda esrar ve uyuşturucu tükettiklerini belirtti. Campbell'ın, günün garip saatlerinde evine gizlice girip saklanmasını sağlayarak sosyal hizmetler ve diğer insanlar tarafından fark edilmekten kaçınmaya çalıştığını da sözlerine ekledi.

9 YIL 6 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Kurbanına ait olduğu tespit edilen bir çocuğa hamile kaldıktan sonra Campbell, birden fazla cinsel suçla suçlandı. Mahkemede, çocuğun kendisine tecavüz ettiğini öne sürdü ancak savcılar onun bu davranışını kınadı ve eylemlerinin çocuğu çocukluğunun bir kısmını çaldığını ve onu kendi oyuncağı olarak kullandığını söylediler. Campbell, bir çocukla dokuz kez cinsel ilişkiye girmekten toplam dokuz yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı.

Haberler.com - Dünya