40 yaşındaki kadın, 15 yaşındaki çocuktan hamile kaldı! Hapis cezasından kaçamadı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

40 yaşındaki kadın, 15 yaşındaki çocuktan hamile kaldı! Hapis cezasından kaçamadı

Haberler.com - Dünya
 - Güncelleme:

40 yaşındaki Sarah Campbell adlı kadın, istismar ettiği 15 yaşındaki çocuktan hamile kaldı. Campbell, hamileliğinin anlaşılması üzerine başlatılan soruşturma üzerine tutuklandı. Yargılanması süren Campbell, bir çocukla dokuz kez cinsel ilişkiye girmekten toplam dokuz yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı.

Dünya basının gündeminde yer alan ve duyanların ağzını açık bırakan olayın mahkeme sonuçlandı. 15 yaşındaki çocuktan hamile kalan Sarah Campbelladlı kadın, dokuz yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı.

İngiltere'de meydana gelen olayda Campbell'ın ismi açıklanmayan çocuğa sık sık uyuşturucu verdiği ve onunla birçok yerde defalarca ilişkiye girdiği tespit edildi. Kadın sonunda çocuktan hamile kalınca, olaylar gün yüzüne çıktı ve Campbell hapse atıldı.

40 yaşındaki kadın, 15 yaşındaki çocuktan hamile kaldı! Hapis cezasından kaçamadı

2016-2017 yılları arasında devam eden istismar döneminde, Campbell'ın 15 yaşındaki kurbanıyla yanlarında insanların uyuduğu bir odadan bir golf sahasına kadar birçok yerde cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı.

15 yaşındaki genç adam, birlikte yoğun miktarda esrar ve uyuşturucu tükettiklerini belirtti. Campbell'ın, günün garip saatlerinde evine gizlice girip saklanmasını sağlayarak sosyal hizmetler ve diğer insanlar tarafından fark edilmekten kaçınmaya çalıştığını da sözlerine ekledi.

40 yaşındaki kadın, 15 yaşındaki çocuktan hamile kaldı! Hapis cezasından kaçamadı

Kurbanına ait olduğu tespit edilen bir çocuğa hamile kaldıktan sonra Campbell, birden fazla cinsel suçla suçlandı. Mahkemede, çocuğun kendisine tecavüz ettiğini öne sürdü ancak savcılar onun bu davranışını kınadı ve eylemlerinin çocuğu çocukluğunun bir kısmını çaldığını ve onu kendi oyuncağı olarak kullandığını söylediler. Campbell, bir çocukla dokuz kez cinsel ilişkiye girmekten toplam dokuz yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı.

Haberler.com - Dünya

Cinsellik Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Hey 15'li 15'li tokat yolları taşlı :)

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title