TikTok videosu çekmek isterken canından oldu

Avusturya'da TikTok için bir video çekmek isteyen 4 genç, hareket halindeki trenin çatısına tırmandı ve yaklaşık 50 km/saat hızla bir köprüye çarptı.

DİĞER GENCİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Trenin üstünde ilerlerken köprüye çarpan 2 kişiden biri olan 17 yaşındaki genç hastaneye kaldırılmasının ardından 3 gün sonra hayatını kaybetti.

18 yaşındaki diğer genç ise kafa travması nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. Bilincini kaybeden gencin hayati tehlikesi devam ediyor. Diğer iki erkek çocuk (13, 16) tren çatısındaki yolculuktan yaralanmadan kurtuldu.