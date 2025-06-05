3 binden fazla otomobil taşıyan dev gemide yangın

3 binden fazla otomobil taşıyan dev gemide yangın
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alaska açıklarında 3 binden fazla otomobil taşıyan dev kargo gemisinde yangın çıktı. Gemideki 800'den fazla elektrikli araçta bulunan lityum iyon pillerin patlama olasılığı dolayısıyla yangının sürmesine izin veriliyor.

800'ü elektrikli araç olmak üzere 3 binden fazla otomobili taşıyan dev kargo gemisi Alaska açıklarında alev aldı. Yük gemisindeki yangın 24 saatten uzun bir süredir devam ederken ABD Sahil Güvenliği yangının sürmesine izin vereceklerini çünkü elektrikli araçlarda bulunan lityum iyon pillerin patlayabileceğini bildirdi.

GEMİDEN DUMANLAR YÜKSELMEYE BAŞLADI

Alaska'nın Anchorage kentine yaklaşık bin 200 mil mesafede yer alan "Morning Midas" isimli geminin güvertesinde salı öğlen saatlerinde dumanlar çıkmaya başladı.

3 binden fazla otomobil taşıyan dev gemide yangın

22 MÜRETTEBAT TİCARİ BİR GEMİ TARAFINDAN KURTARILDI

Mürettebat yangını kontrol altına almayı başaramazken 15 dakika sonra ise bir tehlike uyarısı verdiler. 22 kişilik mürettebat bir filikayla birlikte gemiden ayrılıp ticari bir gemi tarafından kurtarıldı.

3 binden fazla otomobil taşıyan dev gemide yangın

PATLAMA İHTİMALİ NEDENİYLE SÖNDÜRÜLMÜYOR

Sahil Güvenlik Sözcüsü, yangının yanmaya devam etmesine izin verdiklerini ve araçlarda bulunan lityum iyon pillerin patlayabilme riskinden ötürü gemiyi güvenli bir mesafeden izlediklerini söyledi.

26 Mayıs'ta Çin'in Yantai kentinden yola çıkan dev kargo gemisinin 15 Haziran tarihinde Meksika'daki Lázaro Cárdenas'a ulaşması bekleniyordu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küme düşen Süper Lig ekibine bir darbe de eski oyuncusundan

Küme düşen Süper Lig ekibine bir şok daha
Otomobil devi Suzuki, Türkiye'de en çok satan modelin üretimini durdurdu

Otomobil devi, Türkiye'de en çok satılan modelinin fişini çekti
Almanlar gözünü Galatasaray'ın yıldızına dikti

Galatasaray'ın yıldızına yeni talip! Kulüp çuvalla para kazanabilir
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Süleyman Soylu hacca gitti

Süleyman Soylu hacca gitti! Kutsal mekandan ilk görüntü
Galatasaray yeni Mertens'ini buldu

Galatasaray yeni Mertens'ini buldu
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı, cezaevlerinden tahliyeler başladı
İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Narin davasında itirafçı Nevzat'ın uykularını kaçıracak gelişme
Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler

'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler
TFF, kırmızı kart cezasında değişikliğe gitti

Tartışmalara sebep olan kırmızı kart cezası kökten değişiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.