270 kiloluk sirk ayısı sahibinden korkunç bir şekilde intikam aldı

Rusya'nın Olonets kentinde, Anshlag gezici sirkinde korkunç anlar yaşandı. 270 kiloluk sirk ayısı Yashka, gösteri sırasında bakıcısına saldırdı. 16 yaşındaki ayı, 'Çarpık Bacaklı ve El Arabası' gösterisi sırasında aniden kontrolden çıktı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, başlangıçta seyirciler bunun gösterinin bir parçası olduğunu düşündü. Ancak ayının bakıcısı Ruslan Solodyuk'a vahşice saldırması ve diğer çalışanların müdahale etmesiyle paniğe kapılan izleyiciler, çadırı terk etmeye başladı.

Olayı cep telefonuyla kaydeden Galina Gurieva, "Ayının büyüklüğüne rağmen seyircilerin güvenliği için hiçbir bariyerin olmaması şok ediciydi" dedi. Sirk yönetimi ise saldırının nedeninin, seyircilerin telefon flaşlarını kapatmayı reddetmesi olduğunu öne sürdü.

Bakıcı Solodyuk, ayının yaşlılık ve eklem ağrıları nedeniyle huzursuz olduğunu ve son turnesinde olduğunu belirtti. Elektroşok cihazıyla sakinleştirilen Yashka, bir süre daha arena içinde çılgınca dolaşarak seyircileri korkutmaya devam etti.

Rusya'da sirk gösterilerinde kullanılan ayılar genellikle boyunlarından zincirlenip numaralar yapmaya zorlanıyor. Bu olay, vahşi hayvanların sirklerde kullanılması tartışmasını yeniden gündeme getirdi. Uzmanlar, doğal yaşam alanlarından koparılan hayvanların stres altında saldırganlaşabileceğine dikkat çekiyor.