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254 milyon dolar değerinde 10 ton kokain yakılarak imha edildi

254 milyon dolar değerinde 10 ton kokain yakılarak imha edildi
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Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen büyük uyuşturucu operasyonunda, muz sevkiyatı içinde gizlenmiş 254 milyon dolar değerinde kokain ele geçirildi. Operasyonla bağlantılı 10 kişi tutuklandı ve ele geçirilen uyuşturucular yetkililer tarafından yakıldı.

Uyuşturucu çetelerine karşı yürütülen savaşta önemli bir zafer kazanıldı: 10 ton kokain ateşe verildi.

Karayipler'deki Dominik Cumhuriyeti'nde şimdiye kadar ele geçirilen en büyük uyuşturucu operasyonunda, başkent Santo Domingo'nun ana limanında, muz sevkiyatı içinde gizlenmiş yaklaşık 254 milyon dolar değerinde kokain bulundu. Belçika'ya gönderilmek istenen uyuşturucuyla bağlantılı 10 kişi tutuklandı.

Beyaz kıyafetli yetkililer yüzlerce paket uyuşturucuyu sergiledikten sonra yaktı.

Ağustos ayında İngiliz savaş gemisi HMS Trent de Karayip Denizi'nde cesur bir operasyonla 50 milyon dolar değerinde kokain ele geçirmişti. Görüntülerde, HMS Trent'in bir sürat teknesine yaklaşarak Dominik Cumhuriyeti'nin 120 deniz mili güneyinde uyuşturucuya el koyduğu görülüyor.

Kraliyet Deniz Kuvvetleri, kaçakçıların denize atmaya çalıştığı uyuşturucuları topladı ve üç kaçakçıyı elleri havada gemiye çıkardı. Kaçakçılar daha sonra ABD yetkililerine teslim edildi.

İngiliz Donanması, bu operasyonun HMS Trent'in 2024'teki altıncı uyuşturucu operasyonu olduğunu açıkladı.

254 milyon dolar değerinde 10 ton kokain yakılarak imha edildi

254 milyon dolar değerinde 10 ton kokain yakılarak imha edildi

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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