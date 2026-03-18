2 yıl sakladı, uğruna meslek bile değiştirdi! Tam 7 bin 550 parça

İzmir'de düzenlenen operasyonda, İtalya'ya kaçırılmak istenen 7 bin 550 parça tarihi eser ele geçirildi. Şüpheli sürücünün, iki yıl önce bulduğu eserleri saklayıp tırına gizli bölme yaparak yurt dışına çıkarmayı planladığı ortaya çıktı.

  • Çeşme Ulusoy Limanı'nda İtalya'ya kaçırılmak istenen 7 bin 550 parça sikke ve figür ele geçirildi.
  • Sürücü A.T., iki yıl önce kepçe operatörlüğü yaparken bulduğu eserleri iki yıl sakladıktan sonra şoför olarak çalıştığı tırda gizli bölmeye yerleştirdiğini itiraf etti.
  • Eserler Çeşme Müzesi Müdürlüğü'ne teslim edildi ve hangi döneme ait oldukları inceleniyor.

Çeşme Ulusoy Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, İtalya'ya kaçırılmak istenen 7 bin 550 parça sikke ve figür ele geçirildi. Olay, 25 Şubat'ta Trieste Limanı'na gitmek üzere limana gelen araçların rutin denetimi sırasında yaşandı.

ŞOFÖRÜN TEDİRGİNLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, 280 tırı incelemeye aldığı sırada sürücü A.T'nin (32) tedirgin hareketlerinden şüphelendi. X-ray taramasına yönlendirilen tırın şoför kabininde, normalin dışında bir yoğunluk tespit edildi. Detaylı arama için hangara çekilen araçta, yatağın arka kısmına plastik malzemelerle sonradan eklenmiş gizli bir bölme bulundu. Bölmeye saklanmış 15 paket içerisinde tam 7 bin 550 adet tarihî eser gün yüzüne çıkarıldı.

2 YIL ÖNCE KEPÇE OPERATÖRÜYKEN BULMUŞ

Tutuklanan sürücü A.T'nin ifadesindeki detaylar ise dikkati çekti. İki yıl önce kepçe operatörlüğü yaparken bir hafriyat sırasında eserleri tesadüfen bulduğunu iddia eden zanlı, korktuğu için durumu yetkililere bildirmediğini savundu. Zanlı, eserleri iki yıl sakladıktan sonra şoför olarak işe başladığı lojistik firmasının tırına gizli bölme yaparak yurt dışında satmayı planladığını itiraf etti.

Çeşme Müzesi Müdürlüğüne teslim edilen eserlerin hangi döneme ait olduğu incelenirken, savcılık kaçakçılık ağının bağlantılarını çözmek için soruşturmayı derinleştirdi.

