2 yaşındaki Filistinli bebek İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti

Filistin Dışişleri Bakanlığı ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konseyi, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da başından vurarak ağır yaraladığı 2 yaşındaki Filistinli Muhammed et-Temimi'nin hayatını kaybetmesi üzerine kınama açıklamaları yayımladı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 yaşındaki Muhammed bebeğin öldürülmesi "insanlığa karşı suç" olarak nitelendirildi.

İsrail güçlerinin yıl başından bu yana öldürdüğü Filistinli çocuk sayısının 28'e yükseldiği bilgisi verilen açıklamada, olayla ilgili acilen uluslararası soruşturma başlatılması ve Uluslararası Suç Soruşturma Komisyonunun bu konudaki sorumluluğunu yerine getirmesi istendi.

FKÖ Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Futuh da yayımladığı açıklamayla olaya tepki gösterdi.

İşgal güçleri tarafından bir bebeğin vurulmasının "utanç verici bir savaş suçu" olduğunu belirten Futuh, bebeğin ölümünden aşırı sağcı İsrail hükümetinin sorumlu olduğunu vurguladı.

Uluslararası toplumun, bebeğin öldürülmesi dahil İsrail'in işlediği suçlara sessiz kalmasının, "adalet ve demokrasiye ihanet" olduğunu kaydeden Futuh, Birleşmiş Milletlerden bu olay ve İsrail'in diğer suçlarıyla ilgili soruşturma komitesi kurmasını talep etti.

İsrail askerleri, 1 Haziran'da Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimi Neveh Tzuf'a ateş eden Filistinlileri bulma gerekçesiyle civardaki Nebi Salih beldesine baskın düzenlemiş, beldeye giriş-çıkışları kapatmıştı.

Baskın sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 yaşındaki Muhammed başından, babası Heysem Temimi de omzundan yaralanmıştı. Filistinli bebeğin bugün hayatını kaybettiği açıklanmıştı.