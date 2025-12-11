Haberler

2 ülke arasındaki savaş alevlendi! Ölü sayısı artıyor, 500 binden fazla kişi yerinden oldu

Tayland ile Kamboçya arasında yeniden alevlenen çatışmalar, F-16 hava saldırıları ve yoğun topçu atışlarının da kullanıldığı tam ölçekli bir savaşa dönüştü. Onlarca kişinin hayatını kaybettiği savaş nedeniyle Tayland'da yaklaşık 400 bin kişi, Kamboçya'da ise 127 binden fazla kişi tahliye edildi.

  • Tayland ve Kamboçya arasındaki savaşta 14 kişi hayatını kaybetti.
  • Tayland'da 400 bin kişi tahliye edildi ve 700 okul kapatıldı.
  • Kamboçya'da 127 binden fazla kişi tahliye edildi ve yüzlerce okul kapatıldı.

Tayland ile Kamboçya arasında sınır hattında başlayan ve kısa sürede geniş çaplı bir savaşa dönüşen ikinci dalga saldırılar beşinci gününde devam ediyor.

F-16'LAR BOMBA YAĞDIRIYOR

Tayland ordusu, Kamboçya'yı F-16 savaş uçakları ve yoğun topçu ateşiyle vurdu. Tayland askerleri birçok köy ve kenti ele geçirerek bölgeye bayrak dikti. Bu gelişmeler üzerine Kamboçya güçleri cephe hattının tamamında karşı taarruza geçtiklerini duyurdu.

ONLARCA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeden gelen son bilgilere göre iki ülke arasında alevlenen savaşta onlarca kişi hayatını kaybederken, yüz binlerce kişi de yerinden oldu.

700 OKUL KAPATILDI

Tayland ve Kamboçya savunma bakanlıklarından, iki ülke arasında yeniden başlayan çatışmalar sonrası yerinden edilenlere ilişkin açıklama yapıldı. Tayland Savunma Bakanlığı Sözcüsü Surasant Kongsiri, Tayland'da çatışmalardan etkilenen bölgelerden yaklaşık 400 bin kişinin tahliye edildiğini ve yaklaşık 700 okulun kapatıldığını belirtti. Kamboçya Savunma Bakanlığı da ülkede 127 binden fazla kişinin tahliye edildiğini ve yüzlerce okulun kapatıldığını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Tayland ve Kamboçya, ateşkese rağmen bir süredir artan sınır gerilimi sürerken çatışmaların yeniden başlamasından birbirini sorumlu tutmuştu. Tayland Ordu Sözcüsü Winthai Suvaree, yaptığı açıklamada, Kamboçya'dan "askeri ve sivil hedeflere" ateş açıldığını ve ordunun buna hava saldırılarıyla karşılık verdiğini belirtmişti.

Suvaree, çatışmada 1 Taylandlı askerin hayatını kaybettiğini ve 8 askerin yaralandığını ifade etmişti. Kamboçya Enformasyon Bakanı Neth Pheaktra, çatışmalarda 4 Kamboçyalı sivilin hayatını kaybettiğini, 9'unun ise yaralandığını belirtmişti. İki ülke arasında ateşkes anlaşmasına rağmen 8 Aralık'ta yeniden başlayan çatışmalar sınır hattı boyunca yayılırken 7'si Taylandlı, 7'si Kamboçyalı olmak üzere 14 kişi hayatını kaybetti.

