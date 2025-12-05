2 popüler cips market raflarından kaldırıldı! Uzmanlardan 'Kesinlikle tüketmeyin' uyarısı

İngiltere'de iki farklı cips markası için acil geri çağırma uyarısı yapıldı. Gıda Standartları Ajansı (FSA), Calbee Group UK tarafından üretilen Calbee Hot & Spicy Chips ve Calbee Pizza Chips ürünlerinde etikette belirtilmeyen alerjen maddeler bulunduğunu açıkladı. Hot & Spicy Chips'in hardal, Pizza Chips'in ise kereviz içerdiği ancak bu bilgilerin paketlerde yer almadığı belirtildi. Bu durum, hardal veya kereviz alerjisi bulunan tüketiciler için ciddi sağlık riski oluşturuyor.

"KESİNLİKLE TÜKETMEYİN"

FSA, söz konusu ürünleri satın alan ve bu alerjenlere karşı hassasiyeti bulunan tüketicilere "Kesinlikle tüketmeyin" çağrısında bulundu. Ürünlerin satın alındığı mağazalara iade edilerek tam para iadesi alınabileceği açıklandı. Tüketicilerin Calbee müşteri hizmetleriyle iletişime geçebileceği de duyuruldu.

İŞTE RAFLARDAN KALDIRILAN ÜRÜNLER

Geri çağırma uyarısı, Calbee Hot & Spicy Chips'in 55 g ve 105 g paketlerinin 5 Haziran 2026'ya kadar olan tüm son tüketim tarihlerini, Calbee Pizza Chips'in ise 55 g paketlerinin 28 Nisan 2026'ya kadar olan tüm son tüketim tarihlerini kapsıyor.

TÜRKİYE İÇİN DE UYARI VAR

Uzmanlar, bu tür geri çağırmaların sadece İngiltere ile sınırlı olmadığını belirterek Türkiye'de ithal atıştırmalık ürünlerde etiket bilgilerinin dikkatle incelenmesi gerektiğini hatırlattı. Özellikle internet üzerinden yurtdışından getirilen paketli gıdalarda alerjen uyarılarının eksik olabileceği ifade edildi.