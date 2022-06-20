17 yaşındaki genç kız çalıştığı ofiste ölü bulundu! Katili yakınındaki isim çıktı
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Amerika Colorado'da 17 yaşındaki Riley Whitelaw, çalıştığı ofiste akşam saat 7 sularında aniden ortadan kayboldu. Müdürü şirkette yaptığı arama sonrası genç kızın cesedini şirketin dinlenme odasında buldu. Aynı ofiste bulunan Joshua Johnson'ın teklifini reddettiği gerekçesiyle genç kızı öldürdüğü ortaya çıktı.
Genç kızın ani ölümünden sonra yapılan soruşturmada katil Riley'in 28 yaşındaki iş arkadaşı çıktı.
İsmi Joshua Johnson olan çalışan, Riley'e çıkma teklifi etti. Genç kız Joshua'nın teklifini reddetti. Reddedilmeyi gururuna yediremeyen Joshua genç kızı rahatsız etmeye başladı.
Riley Whitelaw durumu müdürüne bildirdi ancak bu şikayet genç kızın sonu oldu.
Şirket müdürü, Joshua'yı Riley'in şikayeti üzerine uyardıklarını ve Riley'den uzak durması gerektiğini ona söylediklerini belirtti.
Riley'in çalıştığı iş yerinde erkek arkadaşı da çalışmaya başlayınca Joshua, kıskançlık krizine girip rahatsız edici davranışlarını artırdı.
Güvenlik kamerası görüntülerinde Joshua'nın Riley'i öldürdükten sonra güvenlik kameralarını kırmaya çalıştığı görüldü. Genç kızın ölümü yakınlarını yasa boğarken, cinayeti kabul etmeyen Joshua tutuklandı.