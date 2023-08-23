Brezilya'da otobüsün penceresinden arkadaşlarına el sallayan 13 yaşındaki çocuk, kafasını direğe çarparak hayatını kaybetti

Brezilya'da otobüsün penceresinden arkadaşlarına el sallamak isteyen 13 yaşındaki çocuk kafasını direğe çarparak yaşamını yitirdi.

KAFASINI DİREĞE ÇARPARAK HAYATINI KAYBETTİ

Brezilya'nın Nova Friburgo şehrinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Okuldan eve dönen 13 yaşındaki Fernanda Pacheco isimli 13 yaşındaki kız öğrenci, otobüsün penceresinden arkadaşlarına el sallamak istedi. Paheco, bu sırada başını yoldaki direğe sert bir şekilde çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

EĞİTİME 2 GÜN ARA VERİLDİ

Olaya ilişkin açıklama yapan Nova Friburgo Eğitim Bakanlığı, "Beklenmedik ve trajik durumu derin bir üzüntüyle karşılıyoruz" derken, Pacheco'nun okulunda eğitime 2 gün ara verildi.