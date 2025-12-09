13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu

Leicestershire'da yaşayan 13 yaşındaki Tiegan Jarman, 6 Mart'ta kendi odasında baygın halde bulundu. Olay yerine gelen acil durum ekipleri tüm müdahalelere rağmen genç kızın hayatını kurtaramadı.

Ailesi, Tiegan'ın ölümünün sosyal medyada yayılan ve büyük risk taşıyan "chroming" trendi nedeniyle gerçekleştiğini duyurdu. Bu tehlikeli akım, deodorant gibi evde kolayca bulunan ürünlerin buharlarının solunmasıyla kısa süreli bir etki yaratmayı amaçlıyor.

DEODORANT SOLUYARAK HAYATINI KAYBETMİŞ

Üvey babası Rob Hopkin, genç kızın en az bir deodorant spreyi kullandığını belirterek yaşananların aileyi derinden sarstığını söyledi.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI GELDİ

Uzmanlar, İngiltere'de giderek yayılan bu tür internet trendlerinin gençler için ciddi tehlike oluşturduğuna dikkat çekiyor. Solunum yollarında tahriş, kalp ritim bozuklukları ve ani ölüm gibi risklerin son derece yüksek olduğu vurgulanırken, ailelerin çocuklarıyla bu tür akımların sonuçları hakkında mutlaka konuşması gerektiği ifade ediliyor.