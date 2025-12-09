Haberler

13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu
İngiltere'de 13 yaşındaki bir kız çocuğu sosyal medyadaki bir akıma kapılarak hayatını kaybettiği. Ailesi tarafından yatağında hareketsiz halde bulunan kız çocuğunun, evde bulunan deodorant ve benzeri ürünlerin buharlarını soluyarak geçici bir keyif yaşanmasını sağlayan "chroming" isimli sosyal medya akımı nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

  • 13 yaşındaki Tiegan Jarman, 6 Mart'ta Leicestershire'da kendi odasında baygın halde bulundu ve hayatını kaybetti.
  • Tiegan Jarman'ın ölümü, sosyal medyada yayılan ve deodorant gibi ürünlerin buharlarının solunmasını içeren 'chroming' trendi nedeniyle gerçekleşti.
  • Uzmanlar, 'chroming' gibi internet trendlerinin solunum yollarında tahriş, kalp ritim bozuklukları ve ani ölüm riskleri taşıdığını belirtiyor.

Leicestershire'da yaşayan 13 yaşındaki Tiegan Jarman, 6 Mart'ta kendi odasında baygın halde bulundu. Olay yerine gelen acil durum ekipleri tüm müdahalelere rağmen genç kızın hayatını kurtaramadı.

Ailesi, Tiegan'ın ölümünün sosyal medyada yayılan ve büyük risk taşıyan "chroming" trendi nedeniyle gerçekleştiğini duyurdu. Bu tehlikeli akım, deodorant gibi evde kolayca bulunan ürünlerin buharlarının solunmasıyla kısa süreli bir etki yaratmayı amaçlıyor.

DEODORANT SOLUYARAK HAYATINI KAYBETMİŞ

Üvey babası Rob Hopkin, genç kızın en az bir deodorant spreyi kullandığını belirterek yaşananların aileyi derinden sarstığını söyledi.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI GELDİ

Uzmanlar, İngiltere'de giderek yayılan bu tür internet trendlerinin gençler için ciddi tehlike oluşturduğuna dikkat çekiyor. Solunum yollarında tahriş, kalp ritim bozuklukları ve ani ölüm gibi risklerin son derece yüksek olduğu vurgulanırken, ailelerin çocuklarıyla bu tür akımların sonuçları hakkında mutlaka konuşması gerektiği ifade ediliyor.

Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarızırzop:

ülkemizin de bu konu da çok ciddi tedbirler alması şart aileler artık zapt edemiyor küçükleri

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
