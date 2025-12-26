12 yaşındaki küçük kahraman, direksiyonda bayılan annesinin aracını durdurdu

İngiltere'de yaşanan olayda, direksiyon başında bayılan annesinin kontrolünü kaybettiği otomobili, 12 yaşındaki bir çocuk devraldı. Çift şeritli yolda saatte 96 kilometre hızla ilerleyen aracı sakinliğini koruyarak durduran çocuk, olası bir faciayı önledi.

Olay, Herefordshire yakınlarındaki A40 karayolunda meydana geldi. 37 yaşındaki Nicola Crump, en küçük çocuğuyla birlikte Noel pazarı için yola çıktığı sırada aniden fenalaştığını fark etti. Kendini çok halsiz hissettiğini söyleyen Crump, bayılmak üzere olduğunu oğluna bildirerek aracı yol kenarına çekmeye çalıştı.

AYAĞI GAZDA KALDI ARAÇ HIZLANDI

Ancak kadın, aracı tamamen durdurup park konumuna alamadan bilincini kaybetti. Bu sırada ayağının gaz pedalında kalmasıyla otomobil çift şeritli yolda hızlanarak yaklaşık 60 mil (97 km/sa) sürate ulaştı.

O anlarda ön koltukta oturan 12 yaşındaki Zac Howells, panik yapmadan direksiyona uzandı. Aracı kontrollü şekilde çimenli orta refüje yönlendiren Zac, bariyere çarpmadan hızını düşürmeyi başardı ve ardından 999 acil hattını aradı.

POLİSİ BİLE HAYRAN BIRAKTI

Olay yerine gelen polis ekipleri, küçük çocuğun acil çağrı sırasında sergilediği sakinlikten etkilendi. West Mercia Polisi, Zac'i karakola davet ederek cesareti ve soğukkanlılığı nedeniyle kendisine sertifika verileceğini açıkladı.

"Çok korktum ama bir şey yapmam gerektiğini biliyordum" diyen Zac, annesinin nefes aldığını fark edince yardım çağırdığını anlattı.

"KELİMENİN TAM ANLAMIYLA HAYATIMIZI KURTARDI"

Hastaneye kaldırılan Nicola Crump'a düşük tansiyon teşhisi konuldu ve ileri tetkikler için kardiyolojiye sevk edildi. Anne Crump, oğlunun kahramanlığını şu sözlerle anlattı: "O kelimenin tam anlamıyla bizim hayatımızı kurtardı. Hızlı düşündü, sakin kaldı. Eğer bunu yapmasaydı bugün hayatta olmayabilirdik."

Olayda anne ve oğul yara almadan kurtulurken, araçta hafif hasar oluştu.