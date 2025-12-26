Haberler

12 yaşındaki küçük kahraman, direksiyonda bayılan annesinin aracını durdurdu

12 yaşındaki küçük kahraman, direksiyonda bayılan annesinin aracını durdurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere'de 12 yaşındaki bir çocuk, annesi direksiyon başında bayıldıktan sonra çift şeritli yolda saatte yaklaşık 96 kilometre hızla ilerleyen otomobili kontrol altına alarak olası bir faciayı önledi. Soğukkanlılığıyla dikkat çeken çocuk, hem annesinin hem de kendi hayatını kurtardı.

İngiltere'de yaşanan olayda, direksiyon başında bayılan annesinin kontrolünü kaybettiği otomobili, 12 yaşındaki bir çocuk devraldı. Çift şeritli yolda saatte 96 kilometre hızla ilerleyen aracı sakinliğini koruyarak durduran çocuk, olası bir faciayı önledi.

Olay, Herefordshire yakınlarındaki A40 karayolunda meydana geldi. 37 yaşındaki Nicola Crump, en küçük çocuğuyla birlikte Noel pazarı için yola çıktığı sırada aniden fenalaştığını fark etti. Kendini çok halsiz hissettiğini söyleyen Crump, bayılmak üzere olduğunu oğluna bildirerek aracı yol kenarına çekmeye çalıştı.

AYAĞI GAZDA KALDI ARAÇ HIZLANDI

Ancak kadın, aracı tamamen durdurup park konumuna alamadan bilincini kaybetti. Bu sırada ayağının gaz pedalında kalmasıyla otomobil çift şeritli yolda hızlanarak yaklaşık 60 mil (97 km/sa) sürate ulaştı.

O anlarda ön koltukta oturan 12 yaşındaki Zac Howells, panik yapmadan direksiyona uzandı. Aracı kontrollü şekilde çimenli orta refüje yönlendiren Zac, bariyere çarpmadan hızını düşürmeyi başardı ve ardından 999 acil hattını aradı.

POLİSİ BİLE HAYRAN BIRAKTI

Olay yerine gelen polis ekipleri, küçük çocuğun acil çağrı sırasında sergilediği sakinlikten etkilendi. West Mercia Polisi, Zac'i karakola davet ederek cesareti ve soğukkanlılığı nedeniyle kendisine sertifika verileceğini açıkladı.

"Çok korktum ama bir şey yapmam gerektiğini biliyordum" diyen Zac, annesinin nefes aldığını fark edince yardım çağırdığını anlattı.

"KELİMENİN TAM ANLAMIYLA HAYATIMIZI KURTARDI"

Hastaneye kaldırılan Nicola Crump'a düşük tansiyon teşhisi konuldu ve ileri tetkikler için kardiyolojiye sevk edildi. Anne Crump, oğlunun kahramanlığını şu sözlerle anlattı: "O kelimenin tam anlamıyla bizim hayatımızı kurtardı. Hızlı düşündü, sakin kaldı. Eğer bunu yapmasaydı bugün hayatta olmayabilirdik."

Olayda anne ve oğul yara almadan kurtulurken, araçta hafif hasar oluştu.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
TFF 51 kişiyi PFDK'ya sevk etti! Aralarında hakem Ali Palabıyık da var

Futbolda deprem büyüyor! Onlarca isim arasında Süper Lig hakemi de var
Emekliye promosyon yarışı kızıştı! İşte en yüksek ödeme yapan bankalar

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren haber! 60 bin TL ödeme yapan banka var
Çöp poşetinde cesedi bulunan Sümeyye'nin eşi, katille dakikalarca sohbet etmiş

Eşinin katiliyle dakikalarca sohbet etmiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lapa lapa kar geliyor! Bakanlık 22 ili sarı ve turuncu kodla uyardı

Lapa lapa kar geliyor! Bakanlık illeri tek tek sayıp uyardı
Rus kadının zorla öpülmeye çalışıldığı anlar! Kamera her şeyi kaydetti

Rus kadının zor anları! Kamera rezilliği böyle kaydetti
Görüntüleri elden ele dolaşıyor: Konya'da vergi dairesinde çalışan kadınla ilgili bomba iddia

Yer: Konya! Videodaki kadın memurla ilgili vahim bir iddia var
Yüksel Yıldırım: Musaba artık Fenerbahçe'nin oyuncusu

Fenerbahçe'ye transfer olan oyuncusu için son sözünü söyledi
Lapa lapa kar geliyor! Bakanlık 22 ili sarı ve turuncu kodla uyardı

Lapa lapa kar geliyor! Bakanlık illeri tek tek sayıp uyardı
Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Kayahan'ın köşkü satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı
Beşiktaş iki futbolcunun kalemini kırdı: Kendinize kulüp bulun

Beşiktaş ikisinin de kalemini kırdı: Kendinize kulüp bulun