12 gün boyunca dönen koyunlarla ilgili bilim insanından dikkat çeken tespit! Gizem giderek çözülüyor

Çin'de bir çiftlikte onlarca koyunun 12 gün boyunca durmadan daire şeklinde dönmesi dünya gündeminde geniş yer bulmuştu. Gizemini hala koruyan konuyla ilgili İngiliz bilim insanından dikkat çeken bir açıklama geldi.

4 Kasım'daİç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Baotou'da meydana gelen olayda, çiftlikte bulunan koyunlar bir anda dönmeye başladı. Koyunların sahibi önce birkaç koyunun bu şekilde döndüğünü, daha sonra ise bütün sürünün dönmeye başladığını ileri sürmüştü.

BİLİM İNSANLARI KONUYU ARAŞTIRIYOR

34 koyun ağılının olduğu çiftlikte yalnızca 13 numaralı ağıldaki koyunların bu hareketi büyük yankı uyandırmıştı. Hayvanların bu şekilde dönmesi bilim insanlarını da hareket geçirdi.

DİKKAT ÇEKEN TEORİ

Günlerce dönen koyunların gizemi çözülmezken hayvanların bir hastalıktan dolayı bu şekilde davrandığı öne sürüldü. Ancak bu tez de koyunların tamamen sağlıklı olmasının ortaya çıkmasıyla çürüdü. Konuyla ilgili tartışma büyürkenİngiltere'deki Hartpury Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden Profesör Matt Bell, koyunların bu davranışıyla ilgili bilimsel bir fikir ortaya attı.

"SÜRÜ PSİKOLOJİSİ"

Newsweek'e konuşan Bell, "Görünen o ki koyunlar uzun süredir ayna alanda kaldıkları için gergin ve sürekli aynı hareketi tekrarlıyorlar" dedi. Bell, bazı hayvanların sürekli dar bir alanda sıkışmaktan dolayı öfkeli oldukları için bu hareketi yaptığını, sürüdeki diğer koyunların da onları izlediğini ifade etti.