11 yaşındaki çocuk babasını uykusunda katletti! Akla ziyan gerekçe

ABD'nin Pennsylvania eyaletine bağlı Duncannon'da 11 yaşındaki Clayton Dietz, 13 Ocak gecesi evlat edinen babası 42 yaşındaki Douglas Dietz'i silahla vurarak öldürdü. Olay, Clayton'ın doğum günü gecesi meydana geldi ve mahkeme belgelerine göre babasının oyun konsolu Nintendo Switch'i elinden almasıyla başlayan tartışmanın ardından yaşandı.

UYURKEN BAŞINDAN VURDU

Soruşturma kayıtlarına göre Douglas ve eşi, Clayton'a doğum günü kutlamasının ardından "yatma zamanı" dedi ve Nintendo Switch'i alarak kilitledi. Clayton, babasının eşyalarını ararken silah kasasının anahtarını buldu, kasayı açtı ve devreye aldığı tabancayla babasını uyurken başından vurdu.

"BABAMI ÖLDÜRDÜM"

Polis, saat sabah 03.20 sıralarında ihbar üzerine eve gittiğinde Douglas Dietz'i yatağında başına isabet eden kurşunla ölü buldu. Olay yerinde Clayton'ın "Baba öldü" diye bağırdığı, annesine de "Babamı öldürdüm" dediği ifade edildi.

YETİŞKİN OLARAK YARGILANACAK

Mahkeme belgeleri, Clayton'ın sinirli olduğunu ve tetiklediği anda sonuçları düşünmediğini söylediğini aktarıyor. Çocuk, "adam öldürme (criminal homicide)" suçlamasıyla yetişkin olarak yargılanacak ve kefalet reddedildi; Perry County Hapishanesi'nde tutuluyor.