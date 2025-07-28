10. sınıfa giden genç kız, dördüncü kattan atlayıp canına kıydı

10. sınıfa giden genç kız, dördüncü kattan atlayıp canına kıydı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
10. sınıfa giden genç kız, dördüncü kattan atlayıp canına kıydı
Haber Videosu

Hindistan'da 10. sınıf öğrencisi bir kız çocuğunun 4. kattan atlayarak intihar etmesi ülke gündemine oturdu. Olayın ardından, intiharı romantize ettiği öne sürülen "Saiyaara" gibi bazı Hint filmlerinin gençler üzerindeki etkisi tartışma konusu oldu.

Hindistan'da yaşanan trajik bir olay, sinema dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. 10. sınıfa giden genç bir kız, okuduğu okulun 4. katından atlayarak intihar etti. Henüz kimliği kamuoyuna açıklanmayan öğrencinin intiharı, hem eğitim çevrelerinde hem de medya organlarında derin yankı uyandırdı.

PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatırken, kız öğrencinin ölümünden önce sosyal medya hesaplarında, Hint sinemasına ait bazı sahneleri ve özellikle "Saiyaara" adlı filmi referans gösterdiği tespit edildi. Bu gelişme üzerine, özellikle gençleri etkileyebilecek içeriklere sahip filmler hakkında ciddi adımlar atılması çağrıları yükseldi.

İNTİHARI "FEDAKARLIK" OLARAK SUNUYOR

Eleştirilerin odağındaki Saiyaara gibi bazı yapımlar, intiharı bir tür "aşkın bedeli" ya da "kahramanca fedakarlık" olarak sunmakla suçlanıyor. Uzmanlar, bu tür filmlerin özellikle ergenlik çağındaki gençler üzerinde duygusal manipülasyona yol açabileceğine dikkat çekiyor. Hindistan'daki Aile ve Çocuk Refahı Kurulu, intiharı idealize eden sahnelerin bulunduğu filmlerin denetlenmesi gerektiğini vurgularken, bazı eyaletlerde bu filmlerin gösterimden kaldırılması yönünde hazırlıklar yapıldığı bildirildi.

UZMANLARDAN UYARI

Psikiyatrist Dr. Anjali Kapoor, gençlerin duygusal dalgalanmalara açık olduğu ergenlik döneminde maruz kaldıkları görsel içeriklerin etkisinin küçümsenmemesi gerektiğini ifade etti. Kapoor, "Sinema, genç zihinlerde kahramanlık ile yıkımı birbirine karıştıran algılar oluşturabiliyor. Bu nedenle içerik denetimi, sadece sansür değil, toplumsal sağlık açısından da önemlidir" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Bursa yangınında benzin bidonuyla yakalanan şüpheli FETÖ'cü çıktı! İşte ilk ifadesi

Benzin bidonuyla yakalanan şüpheli FETÖ'cü çıktı! İşte ilk ifadesi
Benzin istasyonundaki görüntüleri ortaya çıktı! İşte ciğerlerimizi yakan o hain

İşte ciğerlerimizi yakan hainin benzin aldığı anlar
DEM Parti, sürecin isminden rahatsız: Şiddetle karşı çıkıyoruz

DEM Parti, sürecin isminden rahatsız: Şiddetle karşı çıkıyoruz
Ünlü komedyen İstanbul'da hırsızlık suçuyla gözaltına alındı

Ünlü komedyen İstanbul'da hırsızlık suçuyla gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karpuz tarlası sahibi karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu

Duyan tarlaya koştu, çiftçi telefona sarılıp jandarmaya haber verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.