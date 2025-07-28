10. sınıfa giden genç kız, dördüncü kattan atlayıp canına kıydı

Hindistan'da yaşanan trajik bir olay, sinema dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. 10. sınıfa giden genç bir kız, okuduğu okulun 4. katından atlayarak intihar etti. Henüz kimliği kamuoyuna açıklanmayan öğrencinin intiharı, hem eğitim çevrelerinde hem de medya organlarında derin yankı uyandırdı.

PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatırken, kız öğrencinin ölümünden önce sosyal medya hesaplarında, Hint sinemasına ait bazı sahneleri ve özellikle "Saiyaara" adlı filmi referans gösterdiği tespit edildi. Bu gelişme üzerine, özellikle gençleri etkileyebilecek içeriklere sahip filmler hakkında ciddi adımlar atılması çağrıları yükseldi.

İNTİHARI "FEDAKARLIK" OLARAK SUNUYOR

Eleştirilerin odağındaki Saiyaara gibi bazı yapımlar, intiharı bir tür "aşkın bedeli" ya da "kahramanca fedakarlık" olarak sunmakla suçlanıyor. Uzmanlar, bu tür filmlerin özellikle ergenlik çağındaki gençler üzerinde duygusal manipülasyona yol açabileceğine dikkat çekiyor. Hindistan'daki Aile ve Çocuk Refahı Kurulu, intiharı idealize eden sahnelerin bulunduğu filmlerin denetlenmesi gerektiğini vurgularken, bazı eyaletlerde bu filmlerin gösterimden kaldırılması yönünde hazırlıklar yapıldığı bildirildi.

UZMANLARDAN UYARI

Psikiyatrist Dr. Anjali Kapoor, gençlerin duygusal dalgalanmalara açık olduğu ergenlik döneminde maruz kaldıkları görsel içeriklerin etkisinin küçümsenmemesi gerektiğini ifade etti. Kapoor, "Sinema, genç zihinlerde kahramanlık ile yıkımı birbirine karıştıran algılar oluşturabiliyor. Bu nedenle içerik denetimi, sadece sansür değil, toplumsal sağlık açısından da önemlidir" dedi.