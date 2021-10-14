Yunanistan'dan ABD anlaşması sonrası küstah tehdit: Ege ve Akdeniz'de savaşa hazırız - Haberler
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Yunanistan'dan ABD anlaşması sonrası küstah tehdit: Ege ve Akdeniz'de savaşa hazırız

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ABD Dışişleri Bakanı Tony Blinken ile bir araya gelen Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'dan çok konuşulacak Doğu Akdeniz sözleri geldi. Dendias, egemenliklerinin tehdit altında olduğunu ve savaşa hazır olduklarını söyledi.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kararlılığıyla karşılaşan Yunanistan, dışarıdan destek arıyor. İki hafta önce Fransa ile protokol imzalayan Yunanistan bu sefer de Abd'den destek arayışına girdi.

Yakın zamanda ABD ile yapılan tatbikatlarla birlikte belirli noktalara üs kurulmasına sıcak bakan Yunanistan, iki ülke arasındaki anlaşmaları masaya yatırdı. Protokol imzalanması sırasında Yunanistan'ın uluslararası hukuka riayet ettiği açıklamalarını yapan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ABD- Yunanistan işbirliğine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Yunan- ABD görüşmesinde çok konuşulacak 'Doğu Akdeniz savaşı' sözleri! Resmen tehdit etti

Aylardır süren görüşmeler sonucunda Washington ile Atina arasında derinleşen askeri iş birliğine değinen Dendias, "Egemenliğimiz tehdit altında. Durum her an savaşa gidebilir. Biz de her ihtimale hazırız" dedi.

Yunan- ABD görüşmesinde çok konuşulacak 'Doğu Akdeniz savaşı' sözleri! Resmen tehdit etti

Yunanistan'ın bölgedeki rolünün oldukça önemli olduğunu dile getiren Dendias şöyle konuştu:

"Göç krizinden ve Doğu Akdeniz'deki gerilimden sonra geçen sene bunun önemi, daha da arttı. Altını çizdiniz. ABD ve Yunanistan kararlı dediniz. Burada tüm ülkelerin egemenliğini korumak için barışa yönelik tehlikeli eylemler de dahil.

Doğu Akdeniz'de Yunanistan, bir savaş sebebiyle karşı karşıya. Bir savaş tehdidi söz konusu. Burada egemen haklarını kullanmasıyla durum savaşa gidebilir. Her gün de provokasyona maruz kaldığımızı belirtmeliyim. Yunanistan, diplomasi yoluyla sorunları çözmede kararlı. Uluslararası hukuka riayet etmede de kararlı."

Yunanistan'dan ABD anlaşması sonrası küstah tehdit: Ege ve Akdeniz'de savaşa hazırız
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