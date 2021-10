Yunanistan'dan ABD anlaşması sonrası küstah tehdit: Ege ve Akdeniz'de savaşa hazırız

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kararlılığıyla karşılaşan Yunanistan, dışarıdan destek arıyor. İki hafta önce Fransa ile protokol imzalayan Yunanistan bu sefer de Abd'den destek arayışına girdi.

ÜS KURMAYI HEDEFLİYORLAR

Yakın zamanda ABD ile yapılan tatbikatlarla birlikte belirli noktalara üs kurulmasına sıcak bakan Yunanistan, iki ülke arasındaki anlaşmaları masaya yatırdı. Protokol imzalanması sırasında Yunanistan'ın uluslararası hukuka riayet ettiği açıklamalarını yapan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ABD- Yunanistan işbirliğine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

"DURUM HER AN SAVAŞA GİDEBİLİR"

Aylardır süren görüşmeler sonucunda Washington ile Atina arasında derinleşen askeri iş birliğine değinen Dendias, "Egemenliğimiz tehdit altında. Durum her an savaşa gidebilir. Biz de her ihtimale hazırız" dedi.

"BARIŞA YÖNELİK TEHLİKELİ EYLEMLER"

Yunanistan'ın bölgedeki rolünün oldukça önemli olduğunu dile getiren Dendias şöyle konuştu:

"Göç krizinden ve Doğu Akdeniz'deki gerilimden sonra geçen sene bunun önemi, daha da arttı. Altını çizdiniz. ABD ve Yunanistan kararlı dediniz. Burada tüm ülkelerin egemenliğini korumak için barışa yönelik tehlikeli eylemler de dahil.

Doğu Akdeniz'de Yunanistan, bir savaş sebebiyle karşı karşıya. Bir savaş tehdidi söz konusu. Burada egemen haklarını kullanmasıyla durum savaşa gidebilir. Her gün de provokasyona maruz kaldığımızı belirtmeliyim. Yunanistan, diplomasi yoluyla sorunları çözmede kararlı. Uluslararası hukuka riayet etmede de kararlı."

Haberler.com - Son Dakika Haberleri