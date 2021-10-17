Yetişkin film yıldızı Emily Willis, köpekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia edenlere dava açtı
Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan yetişkin içerikli film yıldızı Emily Willis, bir köpekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden iki meslektaşı hakkında dava açtı. Willis, adının lekelenmeye çalıştığını öne sürdü.
ABD'de yaşayan yetişkin içerikli film yıldızı Emily Willis, hakkındaki köpekle ilişkiye girdiği iddialarının ardından çılgına döndü. Genç kadın, iddiayı ortaya atanlar hakkında şikayette bulundu.
My News LA'in aktardığına göre gerçek adı Litzy Lara Banulos olan Willis, Gianna Dior ve Adria Rae'nin sosyal medyada yer alan videolarda kendisinin bulunduğunu iddia ederek kariyerine zarar verdiğini iddia etti.
Willis, Dior ve Rae'nin videodaki kadınlardan birinin kendisi olduğunu iddia eden sosyal medya paylaşımlarda bulunduğunu ifade etti. Mahkemeye yaptığı başvuruda iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Willis, Rae ve Dior'un tweetlerinden sonra konuyla ilgili birkaç yapımcının kendisini aradığını belirtti.
Suç duyurusunda, ''Ekonomik zararın yanı sıra bu çok utanç ve stres vericiydi. Willis bir daha asla adını temize çıkaramayabilir'' denildi. Willis, Dior ve Rae'den 5 milyon dolar tazminat talep etti.