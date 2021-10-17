Yetişkin film yıldızı Emily Willis, köpekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia edenlere dava açtı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yetişkin film yıldızı Emily Willis, köpekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia edenlere dava açtı

Haberler.com - Haberler | Dünya
Yetişkin film yıldızı Emily Willis, köpekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia edenlere dava açtı

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan yetişkin içerikli film yıldızı Emily Willis, bir köpekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden iki meslektaşı hakkında dava açtı. Willis, adının lekelenmeye çalıştığını öne sürdü.

ABD'de yaşayan yetişkin içerikli film yıldızı Emily Willis, hakkındaki köpekle ilişkiye girdiği iddialarının ardından çılgına döndü. Genç kadın, iddiayı ortaya atanlar hakkında şikayette bulundu.

My News LA'in aktardığına göre gerçek adı Litzy Lara Banulos olan Willis, Gianna Dior ve Adria Rae'nin sosyal medyada yer alan videolarda kendisinin bulunduğunu iddia ederek kariyerine zarar verdiğini iddia etti.

Willis, Dior ve Rae'nin videodaki kadınlardan birinin kendisi olduğunu iddia eden sosyal medya paylaşımlarda bulunduğunu ifade etti. Mahkemeye yaptığı başvuruda iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Willis, Rae ve Dior'un tweetlerinden sonra konuyla ilgili birkaç yapımcının kendisini aradığını belirtti.

Suç duyurusunda, ''Ekonomik zararın yanı sıra bu çok utanç ve stres vericiydi. Willis bir daha asla adını temize çıkaramayabilir'' denildi. Willis, Dior ve Rae'den 5 milyon dolar tazminat talep etti.

Yetişkin film yıldızı Emily Willis, köpekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia edenlere dava açtı

Yetişkin film yıldızı Emily Willis, köpekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia edenlere dava açtı

Yetişkin film yıldızı Emily Willis, köpekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia edenlere dava açtı

Yetişkin film yıldızı Emily Willis, köpekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia edenlere dava açtı

Yetişkin film yıldızı Emily Willis, köpekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia edenlere dava açtı

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Üniversite bu olayla çalkalanıyor! Öğrencilerin göğüslerine bakan akademisyen görevden alındı

Üniversite bu olayla çalkalanıyor! Öğrencilerin göğüslerine bakan akademisyen görevden alındı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Babacan Binali Yıldırım Şahap Kavcıoğlu
Magazin İdo Tatlıses Derya Tuna
Spor Sergen Yalçın Fatih Terim Metin Oktay Fernando Alonso
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Meral Akşener
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yetişkin film yıldızı Emily Willis, köpekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia edenlere dava açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 10:57:19. #1.11#