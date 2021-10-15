Yeni Zelanda'da belediyenin 23 yıllık resmi büyücüsünün işine son verildi - Haberler
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Yeni Zelanda'da belediyenin 23 yıllık resmi büyücüsünün işine son verildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Yeni Zelanda'da belediyenin 23 yıllık resmi büyücüsünün işine son verildi

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 1998 yılından itibaren kentin resmi büyücüsü olarak çalışan 88 yaşındaki Ian Brackenbury Channell'in işine son verildi.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 1998 yılından itibaren kentin resmi büyücüsü olarak çalışan 88 yaşındaki Ian Brackenbury Channell'in işine son verildi.

Christchurch Belediye Meclisi tarafından 1998 yılında 'Christchurch şehri için tanıtım çalışmalarının bir parçası olarak sihirbazlık eylemleri ve diğer sihirbazlık benzeri hizmetler sağlamak için işe alınan ve yıllık 16 bin pound maaş alan Ian Brackenbury Channell'in işine son verildi. Pasaport ve sürücü belgesinde ismi 'Yeni Zelanda ve Christchurch Büyücüsü' olarak geçen Channell ise şehirde görünmeye ve büyücülüğe devam edeceğini belirtti.

HİZMET MADALYASI ALDI

Channell, işinin bir parçası olarak Kasım ayında paskalya tatili sırasında Katedral Caddesi'nde bir merdiven üzerinde 'güncel konularda' konuşmalar yaparak şehrin genel siluetinin bir parçası oldu. Büyücü Channell, kentin tanıtım hizmetlerine katkıdan dolayı İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth adına verilen hizmet madalyasını almıştı. 1990'da, zamanın Yeni Zelanda Başbakanı Mike Moore, resmi başbakanlık antetli kağıdıyla Channell'e bir mektup yazarak, " Yeni Zelanda, Antarktika ve ilgili açık deniz bölgelerinin Büyücüsü olmanız konusundaki önerimi acilen dikkate alın" ifadelerini kullanmıştı.


Yeni Zelanda'da belediyenin 23 yıllık resmi büyücüsünün işine son verildi

Yeni Zelanda'da belediyenin 23 yıllık resmi büyücüsünün işine son verildi

Yeni Zelanda'da belediyenin 23 yıllık resmi büyücüsünün işine son verildi

Yeni Zelanda'da belediyenin 23 yıllık resmi büyücüsünün işine son verildi

Yeni Zelanda'da belediyenin 23 yıllık resmi büyücüsünün işine son verildi

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