"Dünya Yatırım Raporu" Türkiye lansmanı, YASED ev sahipliğinde gerçekleşecek
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"Dünya Yatırım Raporu" Türkiye lansmanı, YASED ev sahipliğinde gerçekleşecek

'Dünya Yatırım Raporu' Türkiye lansmanı, YASED ev sahipliğinde gerçekleşecek
Bültenler - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın (UNCTAD) "Dünya Yatırım Raporu" Türkiye lansmanı, 21 Haziran 2021 Pazartesi günü, saat 11.00'de YASED ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) tarafından hazırlanan ve tüm dünyada eşzamanlı olarak duyurulan "Dünya Yatırım Raporu" bu sene"Sürdürülebilir Toparlanmaya Yatırım" temasıyla yayınlanacak. Uluslararası doğrudan yatırım trendlerini analiz eden raporun Türkiye lansmanı geçen sene olduğu gibi bu sene de, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Bu sene YASED; raporun açıklanması ile birlikte lansman toplantısının yanı sıra, raporun çıktılarını değerlendirmek üzere "Küresel Yatırım Günleri" çerçevesinde bir dizi etkinliğe deev sahipliği yapacak.

Üç gün sürecek olan "Küresel Yatırım Günleri" etkinliklerinin ilk buluşmasında;uluslararası doğrudan yatırımların pandemi sonrası dönemdeki dönüşümünü sürdürülebilirlik çerçevesinde ele alacak olan, ülkelerin doğrudan yatırımlar konusundaki performanslarını değerlendiren ve doğrudan yatırımların geleceği ve yönü açısından öngörüler içerenDünya Yatırım Raporu'nun çıktıları, bizzat bu raporu hazırlayan ekibin başkanı ile birlikte değerlendirilecek. YASED Başkanı Ayşem Sargın'ın UNCTAD Yatırım Araştırmaları Bölüm Başkanı Richard Bolwijn ile gerçekleştireceği etkinlikte; raporun çıktıları, yansımaları ve önemli başlıkları analiz edilecek.

Etkinliğin ikinci gününde YASED, İstanbul Ekonomi Danışmanlık Yönetici Ortağı ve Ekonomik Dış Politika Araştırmalar Merkezi (EDAM) Başkanı Sinan Ülgen'i misafir edecek. YASED Başkanı Ayşem Sargın ve Sinan Ülgen, açıklanan raporun çerçevesindemakroekonomik ve siyasi gelişmeler üzerinden değerlendirmelerin yapılacağı bir sohbet gerçekleştirecek.

Etkinliğin son günü ise Dünya Yatırım Raporu Çerçevesinde Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejilerinin Değerlendirilmesi başlıklı oturumda, önümüzdeki dönemde ülkemizin uluslararası doğrudan yatırımlara yönelik politikalarının nasıl şekilleneceğini değerlendirmek üzere YASED Başkanı Ayşem Sargın'ın konuğu Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu olacak.

Kaynak: Bültenler

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