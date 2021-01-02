Dünya üzerinde 9 milyon 946 bin kişi koronavirüs aşısı yaptırdı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını etkisini sürdürürken, bazı ülkeler onayladıkları aşıları vatandaşlarına uygulamaya başladı. Dünya üzerinde şu ana kadar 9 milyon 946 bin 190 kişi koronavirüs aşısı yaptırdı. Nüfusa oranla aşıya en çok ilgi İsrail'de olurken ülkenin %11,55'i aşılandı. Salgının yayıldığı Çin'de ise bu rakam %0,31 oldu.

Çin'in Vuhan kentinden yayılmaya başlayan ve bir yılı aşkın süredir etkisini sürdüren koronavirüs salgınına karşı üretilen aşılar insanların korkusunu bir nebze de olsa azalttı. Özellikle Pfizer ve BioNTech'in bulduğu koronavirüs aşısı İngiltere, Kanada, ABD gibi ülkelerde onay alırken, Avrupa Birliği ülkeleri de iki firmanın aşısını onayladı.

Uzun bir süredir gündemde olan aşı tartışmaları hala devam ederken, bazı ülkeler vatandaşlarını aşılamaya başladı. Özellikle İngiltere ve ABD'deki uygulamalar yakından takip edilirken, www.howmanyvaccinated.com adlı site dünya üzerindeki aşılanma oranlarını anlık olarak paylaşıyor.

DÜNYA ÜZERİNDE AŞI YAPTIRANLARIN ORANI %0,13

Sitenin aktardığı veriler, ülkelerin nüfusuna oranla hesaplanıyor ve ortalaması alınıyor. Buna göre dünya üzerinde şu ana kadar9 milyon 946 bin 190 kişi koronavirüs aşısı yaptırırken, bu oran yüzde 0,13'e tekabül etti.

AŞIYA EN ÇOK TALEP İSRAİL'DE OLDU

2019 yılının verilerine göre 9 milyon 131 bin nüfusu olan İsrail'de 1 milyon vatandaş koronavirüs aşısı yaptırdı. Bu sayı yüzde 11,51'e tekabül ederken, İsrail nüfusa oranla aşının en çok uygulandığı ülke oldu.

ÇİN'İN AŞI YAPTIRMA ORANI%0,31

Koronavirüsün ilk olarak görüldüğü Çin'de de uzun süren aşı tartışmalarının ardından insanlar aşılanmaya başlandı. Son verilere göre 1 milyar 441 milyon 400 bin 838 nüfusu olan Çin'de şimdiye kadar 4 milyon 500 bin kişiye aşı yapıldı. Nüfusa göre bu oran bir hayli düşük oldu ve yüzde 0,31'e tekabül etti.

TÜRKİYE LİSTEDE YOK

Öte yandan ülkemizde henüz gönüllü aşılanma süreci olduğu için Türkiye listede yer almadı. Çin'den alınan Sinovac aşısı ülkeye getirilirken, 14 günlük test sürecinden sonra herhangi bir sorun çıkmazsa aşılanma sürecine başlanması bekleniyor.