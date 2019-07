Dünya UFO Günü Anısına Hafızalarımızdan Silinmeyen 10 Uzaylı Filmi

Günümüzde uzaylı temasını konu alan filmler hala da büyük ilgi görseler de eskiden çok daha fazla ilgi görürlerdi. Uzaylıların gelip iz bıraktığı tarlalar, UFO'lar, UFO'larından çıkıp dünyalılara selam veren uzaylı figürleri gibi günümüzün klasikleşmiş olguları, bizlere eski zamanlardan kalan bir miras diyebiliriz.

Hollywood'un yeni fikirler üretme konusunda yaşadığı sıkıntılar da göz önüne alındığında, yaratıcılığın üst seviyelerde olduğu dönemlerden kalma uzaylı filmlerine de bir filmsever olarak ihtiyaç duyuluyor.

Bugün Dünya UFO günü ve mesele uzaylılar olduğu zaman da günümüze kadar gelmeyi başarmış, adını tarihe altın harflerle yazdıran filmler var. Biz de bugünün şerefine elinize patlamış mısırlarınızı alıp izleyebileceğiniz, günün anlam ve önemine uygun filmlerin bir listesini paylaşmak istedik. Lafı fazla uzatmadan, listemize geçelim.

The Blob (Büyüyen Canavar)

Tür: Korku, Bilim-Kurgu



Oyuncular: Steve McQueen, Aneta Corsaut, Earl Rowe

1958 yapımı The Blob, önüne çıkan her şeyi yiyen, yedikçe de büyüyen bir uzaylı yaşam formunu konu alıyor. Film aynı zamanda metaforlarla da bezenmiş. Kapitalizm, soğuk savaş gibi döneminin gündemi olan konuları da ele alıyor.

The Blob Fragman:

The Man Who Fell to Earth (Dünyaya Düşen Adam)

Tür: Drama, Bilim-Kurgu



Oyuncular: David Bowie, Rip Torn, Candy Clark

1976 yapımı The Man Who Fell to Earth filminde, kendi gezegenini kurtarmak uğruna insan taklidi yapan bir uzaylının hikayesi anlatılıyor. Film, uzaylı denince akla gelen ilk kavramlardan biri olan kaçırılma konseptine de değiniyor.

The Man Who Fell to Earth Fragman:

Invasion of the Body Snatchers (Ceset Yiyicilerin İstilası)

Tür: Korku, Bilim-Kurgu



Oyuncular: Donald Sutherland, Brooke Adams, Jeff Goldblum

1978 yapımı Invasion of the Body Snatchers, uzaydan dünyaya sürüklenen tohumların büyümesiyle başlıyor. Büyüyen tohumlar sonrasında küçük bir kasabayı istila etmeye başlıyor ve uzaylılar kasaba sakinlerinin vücutlarını kopyalamaya başlıyor.

Invasion of the Body Snatchers Fragman:

Alien (Yaratık)

Tür: Korku, Bilim-Kurgu



Oyuncular: Sigourney Weaver, Tom Skerritt, John Hurt

1979 yapımı Alien, "uzaylı" ve "kült" kelimelere yan yana geldiği zaman akla gelen ilk fimlerden denilebilir. Film, kaynağı bir ay olan yardım çağrısına icabet eden bir uzay tüccarının, saldırıya uğramış mürettebatla karşılaşmasını anlatıyor. Film devam ettikçe saldırıyı gerçekleştiren yaşam formunun büyümesine tanıklık ediliyor.

Alien Fragman:

E.T.

Tür: Aile, Bilim-Kurgu



Oyuncular: Henry Thomas, Drew Barrymore, Peter Coyote

1982 yapımı E.T, yine rahatlıkta kült statüsüne sokulabilecek filmlerden biri. Film, uzaylı bir arkaşının evine dönmesine yardımcı olmaya çalışan bir çocuğun hikayesini anlatıyor. Yaptığı her işle dönemin diğer filmlerinden bir adım öne çıkmayı başaran Steven Spielberg, bu filmle de yeteneğini göstermiş desek yanlış olmaz.

E.T. Fragman:

Liquid Sky

Tür: Bilim-Kurgu



Oyuncular: Anne Carlisle, Paula E. Sheppard, Susan Doukas

1982 yapımı Liquid Sky, dönemine göre marjinal konusuyla listedeki diğer filmlerden bir nebze farklı. Filmde, dünyaya eroin bulmaya gelen görünmez uzaylıların dünyada yaptıkları şeyler anlatılıyor. Uzaylılar dünyadaki inişini New York'taki bir apartmanın çatısına yapıyor. Bu apartmanda da uyuşturucu tacirleri yaşıyor. Sonrasında uzaylılar, insanların cinsel birleşim sırasında beyninde oluşan feromonların, eroin benzeri bir yapıda olduklarını fark ediyor ve apartmanda yaşayan bir modelin arkadaşları ortadan kaybolmaya başlıyor.

Liquid Sky Fragman:

Starman (Yıldız Adam)

Tür: Romantik, Bilim-Kurgu



Oyuncular: Jeff Bridges, Karen Allen, Charles Martin Smith

1984 yapımı Starman, romantizm öğeleriyle de süslenmiş bir uzaylı filmi. Filmde dul bir kadın var. Sonrasında bir uzaylı bu kadının eski eşinin formuna bürünüyor ve kadından onu Wisconsin'den Arizona'ya kadar götürmesini istiyor. Bu yolculuk sırasında devlet bu ikiliyi durdurmaya çalışıyor.

Starman Fragman:

Contact (Mesaj)

Tür: Drama, Gizem, Bilim-Kurgu



Oyuncular: Jodie Foster, Matthew McConaughey, Tom Skerritt

1997 yapımı Contact, içinde uzay öğeleri olduğu kadar drama öğeleri de barındıran bir film. Ana karakter Dr. Ellie Arroway yıllardır uzaylıların varlığını kanıtlamaya çalışıyor. Tüm bu arayışların sonunda, dünya dışı bir radyo sinyali yakalamayı başarıyor ve bundan sonra da uzaya çıkmak için çabalıyor. Bu arada çekim tekniğiyle meşhurlaşmış küçük bir kızın aynaya koştuğu o sahne, Contact filminden. Sahneyi ve nasıl yapıldığını anlatan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. Dikkat: Sahne filmin gidişatını büyük ölçüde etkilemeyen bir spoiler içeriyor.

Ayna Sahnesi:

Yapılış Videosu:

Contact Fragman:

The Faculty (Fakülte)

Tür: Korku, Bilim-Kurgu



Oyuncular: Jordana Brewster, Clea DuVall, Laura Harris, Elihaj Wood

1998 yapımı The Faculty, liseli birkaç gencin, garip vakalar sonucu öğretmenlerinin uzaylı olduklarını inanmalarını konu alıyor.

The Faculty Fragman:

Under The Skin

Tür: Drama, Korku, Bilim-Kurgu



Oyuncular: Scarlett Johansson, Jeremy McWilliams, Lynsey Taylor Mackay

2013 yapımı Under The Skin, günümüze daha yakın bir tarihte yapılmış olduğu için için listedeki diğer filmlerden ayrılıyor. Filmde, İskoçya'da akşam saatlerinde yalnız insanları ayartan gizemli bir kadın var. Sonrasında yaşanan olaylar sonucunda bu kadın bir kendini keşfetme evresine giriyor.

Under The Skin Fragman:

Dünya UFO günü şerefine paylaştığımız listenin sonuna geldik. Listede ilginizi çeken bir film bulamazsanız, daha çeşitli yapımlar içeren en iyi Netflix filmleri ya da en iyi Netflix dizileri listelerimize göz atabilirsiniz.