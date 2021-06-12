Dünya Turizm Forumu Bodrum Zirvesi Başladı

Dünya Turizm Forumu Bodrum Zirvesi BaşladıKültür ve Turizm Bakanlığı ile Bodrum Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Turizm Forumu Bodrum Zirvesi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın da katılımıyla başladı.

Dünya Turizm Forumu Bodrum Zirvesi BaşladıKültür ve Turizm Bakanlığı ile Bodrum Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Turizm Forumu Bodrum Zirvesi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın da katılımıyla başladı. Zirveye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan, Mehmet Yavuz Demir, Suat Özcan, Burak Erbay, Süleyman Girgin, Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Kadem Mete, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Adem Zeybekoğlu Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Dünya Turizm Forumu Genel Sekreteri Taleb Rıfai, Rusya-Türkiye İş Konseyi Başkanı Ahmet Palankoyev, Türkiye Turizm Geliştirme ve Tanıtım Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Elif Balcı Fisunoğlu, Avrupa Parlamentosu Seyahat ve Ulaştırma Komisyonu üyeleri, Çad, Nijer, Gabon, Malawi, Gine ve Kongo Turizm Bakanları ile çok sayıda turizmci katıldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Türkiye'nin 40 yıl önce başlayan turizm serüveninde büyük başarılara imza atıldığını belirterek, "2019'da dünyada en fazla yabancı turist kabul eden 6. ülke ve 35 milyar dolarlık bir turizm geliri elde eden bir ülke oldu. Ülkemiz, barındırdığı turizm potansiyeliyle önümüzdeki yıllarda çok daha büyük gelişmelere ve dünyanın en önemli turizm ülkelerinden birisi olmaya aday. TBMM'nin onayıyla Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı kuruldu. Bakanlık ile sektörü bir araya getiren ajans, turizm sektöründen elde ettiği gelirlerden aldığı payla Türkiye'nin turizm değerlerini tanıtma odaklı kurulan bir kurum. Biz ülke olarak bu salgından en az düzeyde etkilenmek için çaba gösterdik. Turizm sektörünün gördüğü zararı en aza indirmek için devletimizin imkanları ölçüsünde destek paketleri açıklandı. Yaşanan süreçte dünyaya da örnek olabilecek Güvenli Turizm Sertifika Programı hayata geçirildi. " dedi. Açılışa eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, video konferans yoluyla katılarak konuşma yaptı. Koronavirüsün turizme etkileri, sektördeki yerel ve küresel gelişmeler ve Bodrum'un turizmdeki hedeflerinin ele alındığı toplantı yarın sona erecek.

Kaynak: Habermetre