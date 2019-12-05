Dünya Travel Turkey ile İzmir'e aktı

05.12.2019 16:51 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:51

Turizme büyük katkı sağlayan Travel Turkey Fuarı'nın on üçüncüsü İzmir'de bugün kapılarını açtı. 43 ülkeden bin 300 katılımcıyı bir araya getiren fuarın açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İnanıyorum ki fuarımız, geleceğe dair umutlarımızı büyütmekte ve İzmir özelinde ülkemizin turizm hedeflerine katkı sunmakta önemli bir rol oynayacaktır" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TÜRSAB ortaklığıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenlenen fuarda Soyer, İzmir'in mevcut turizm potansiyelinin çok altında turist ağırladığını ifade ederek "Ortak akıl, birlikte hareket etme kabiliyeti ve iyi bir yönetişim, İzmir'deki turizm potansiyelini hedeflediğimiz noktalara taşıyabilir. Yeter ki el ele verelim, birbirimize güç katalım. Bu fuarla İzmir'in tarihsel karakterinden beslenerek İzmir'in ve ülkemizin turizmine çok daha büyük katkılar sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Yeni iş bağlantılarına zemin yaratacak

Soyer, her yıl büyüyen fuarın turizm alanındaki farklı deneyim, birikim ve fırsatları, turizmin gelişmesi için sektördeki profesyonellerin ve misafirlerin dikkatine sunduğunu ifade ederek şöyle konuştu: "Fuarımızda her yıl olduğu gibi Alım Heyeti Programı sayesinde, dünyanın farklı ülkelerindeki katılımcılarla yeni iş bağlantılarının kurulmasını ve ülkemizin turizmine önemli katkı sunacak sözleşmelere imza atılmasını hedefliyoruz. Fuarda turizm sektörüne heyecan katacak yeni kavramlar, özel etkinlikler ve birçok ilki yaşıyor olmanın da gururunu taşıyoruz" dedi.

İzmir'de rekor ziyaretçi

İzmir Valisi Erol Ayyıldız da İzmir'e gelen turist sayısının önceki yıla oranla artış gösterdiğini belirterek "Ama bu yeterli değil. Bu sayıyı arttırmak için çalışacağız. İlimizin daha fazla pay alması gerekiyor. Turizm sektörüne kapımız her zaman açık. Turizm dünyada hızla gelişen ve büyüyen sektörlerin en tepesinde. Ayrıca büyük bir ekonomik güç olarak da ortada durmakta" dedi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya ise "2018'in ardından 2019'u da rekor ziyaretçiyle kapatmak üzereyiz. Bu yıl sonunda 45 milyon yabancı ziyaretçi sayısına ulaşmış olacağız" diye konuştu.

Binlerce ziyaretçiyi ağırlaması beklenen fuarın açılış törenine KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Vekili Onur Gözet, Türk Hava Yolları

Satış Başkanı Emre Menevşe, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya ile ilçe belediye başkanları katıldı.

Fuar'a özel İzmir Sokakları

Fuar boyunca ilk iki gün aynı anda üç farklı yerde kurulan özel sahnelerde etkinlikler yapılacak. Seyahat teknolojileri özel bölümü "ttitech" içinde bu sene ilk defa kurulan ''Start Up Pavilyonu''yla Türkiye'deki girişimcilik projelerinin geliştirilmesine fayda sağlanacak. "tti-alternative'' özel alanında ise alternatif turizme yönelik uygulamalar dikkatlere sunulacak. 2019'un Göbeklitepe Yılı ilan edilmesi nedeniyle Özel Göbeklitepe Sergisi de ziyarete açık olacak. İzmir Sokakları Özel Bölümü'nde ise İzmir"in ilçeleri kendilerine özgür zenginlikleri tanıtılacak. Ayrıca fuar, havayolu şirketlerinin uçak bileti çekilişleri, yabancı ülkelerin geleneksel etkinlikleri, kahve sunumları ve dans g&ou ml;sterilerine de ev sahipliği yapacak.

Fuar 7 Aralık 2019'a kadar 10.00 - 18.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Kaynak: Bültenler