Dünya Süt Zirvesi başladı

23.09.2019 17:57

Uluslararası Sütçülük Federasyonu tarafından her yıl farklı bir ülkede düzenlenen 'Dünya Süt Zirvesi' bu yıl İstanbul'da gerçekleştirildi. "Yaşam İçin Süt" temasıyla yapılan zirvede konuşma yapan Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, üreticilere sunulan eğitimlere ve süt kalitesine değindi, sektörü değerlendirdi.

"SEKTÖR İÇİN 'PUSULA' GÖREVİNİ ÜSTLENİYORUZ"

Süt sektörünün gelişiminde bilinçli veeğitimli üreticinin kilit rol oynadığını dile getirenİdil Yiğitbaşı, "Gıda güvenliğinin önemi daha da güçlendi. Tüketicilerimizin sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi için süt üreticileri, kooperatiflerimiz ve süt işleme sanayi olarak birlikte hareket etmeliyiz. Dünyada bu kadar çok aç insan varken, nüfus artışı ve sağlıklı ve kaliteli gıdaya ulaşımın önemini düşününce her alanda israfı önlemeye çalışmalıyız." diye konuştu.

SÜT DÜNYASI İSTANBUL'DA BULUŞUYOR

Tarım ve Orman Bakanlığının desteği ve Ulusal Süt Konseyinin ev sahipliğinde 23 Eylül Pazartesi günü başlayan zirve, 26 Eylül Perşembe gününe kadar devam edecek. İstanbul'da yapılan organizasyon, dünyanın dört bir yanından süt sanayicilerinin üst yöneticileri, süt üreticileri, tedarikçiler, bilim insanları ile kamu temsilcilerine ev sahipliği yapıyor. 2018 yılında Güney Kore'de gerçekleştirilen zirveye 2 binden fazla ziyaretçinin katılması bekleniyor.

Kaynak: Bültenler