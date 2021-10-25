Sudan'da darbe girişimi! Başbakan Abdullah Hamduk ve kabinedeki 4 bakan tutuklandı - Haberler
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Sudan'da darbe girişimi! Başbakan Abdullah Hamduk ve kabinedeki 4 bakan tutuklandı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya
Sudan'da darbe girişimi! Başbakan Abdullah Hamduk ve kabinedeki 4 bakan tutuklandı

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da 21 Eylül'deki başarısız darbe girişiminin ardından yeni bir kalkışma daha yaşandı. Arap basınının son dakika geçtiği habere göre, Sudan'da Başbakan Abdullah Hamduk, askerler tarafından konutu basılarak ev hapsine alındı. Kabinedeki 4 bakanın da tutuklandığı darbe girişimi sırasında halk sokağa inip protesto gösterileri başlatırken, ülkede internet ve telefon kesintileri yaşanıyor.

Arap basının geçtiği son dakika bilgisine göre; Sudan'da Başbakan Abdullah Hamduk, askerler tarafından konutu basılarak ev hapsine alındı.

Sudan'da darbe girişimi! Başbakan Abdullah Hamduk ve kabinedeki 4 bakan tutuklandı

Ordu başkentteki yolları ve köprüleri kapatırken, kabinedeki 4 bakanının tutuklandığı kaydedildi. İddiaya göre başbakan Hamduk'un medya danışmanı da tutuklanan kişiler arasında.

Sudan'da darbe girişimi! Başbakan Abdullah Hamduk ve kabinedeki 4 bakan tutuklandıBaşbakan Abdullah Hamduk.

Başkent Hartum'da halkın sokağa indiği ve darbe girişimini protesto ettiği belirtildi. Ülkede internet ve telefon kesintilerinin yaşandığı aktarıldı.

Sudan'da darbe girişimi! Başbakan Abdullah Hamduk ve kabinedeki 4 bakan tutuklandı

Sudanlı Profesyoneller Derneği ve Direniş Komitesi, halka sokağa çıkmaları, yolları kapatmaları, protesto yapmamaları ve darbeye karşı gelmemeleri için çağrıda bulundu.

Sudan'da darbe girişimi! Başbakan Abdullah Hamduk ve kabinedeki 4 bakan tutuklandı

Sudan'da, 21 Eylül'deki başarısız darbe girişiminin ardından meclisteki asker ve sivil temsilciler arasında gerilim artmıştı.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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