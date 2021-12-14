Dünya şampiyonu ile geleceğin yıldızları buluştu

YAKUTİYE, ERZURUM (İHA) - Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi ile Yakutiye Anadolu Lisesi işbirliği ile "Dünya Şampiyonu ile Geleceğin Yıldızları Buluşuyor" adlı empati kurma ve toplumsal farkındalık programı düzenledi.

Düzenlenen programa, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Şahin, Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, Yakutiye Anadolu Lisesi Müdürü Kemal Balcı, Dünya Şampiyonu Milli Sporcu Gökhan Seven, Erzurum Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Burhanettin Yeşilyurt, Erzurum Büyükşehir Belediye Kadın ve Engelliler Şube Müdürü Serpil Keser, Engelli vatandaşlar ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Yakutiye Anadolu Lisesinde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal marşı okuması ile başladı. Protokol konuşmalarından sonra kürsüye çıkan Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Abdullah Keleşoğlu engelliler hakkında güzel bir farkındalık konuşması yaparak "Dünya Şampiyonu ile Geleceğin Yıldızları Buluşuyor isimli programı hakkında bilgi verdi. Engelliler Meclisi Başkanı Abdullah Keleşoğlu, öğrencilere Dünya Engelliler Günü hangi gün kutlanır sorusuna öğrenciler 3 Aralıkta kutlanır diye doğru cevabı verdiler. Keleşoğlu programın konuğu olan Milli Sporcu Gökhan Seven'in ülkemize bir çok başarı kazandırdığına vurgu yapıp, sporcumuzun 8 Dünya, 9 Avrupa ve 2 de Asya şampiyonluğunun olduğunu söyledi. Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Abdullah Keleşoğlu "Dünya Şampiyonu ile Geleceğin Yıldızları Buluşuyor" temalı toplumsal farkındalık ve empati kurma programında emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi

Programda Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisinin hazırlamış olduğu farkındalık video klipi ile Dünya Şampiyonu Milli Sporcu Gökhan Seven'in Dünya müsabakaları video klipleri öğrencilere izletildi. Video sunumunda sonra Erzurum Büyükşehir Belediyesi müzik ekibinin muhteşem performansı programda renkli görüntülere sahne oldu. Yakutiye Anadolu Lisesi 12F sınıfı öğrencisi İhsan Erkan "Uzun İnce Bir Yoldayım" isimli türküyü seslendirip, Dünya, Avrupa ve Asya Şampiyonu Milli Sporcu Gökhan Seven başarılı hayat hikayesini öğrenciler ile paylaşıp, Bilek güreşi sporu hakkında öğrenciler ile soru-cevaplı söyleşi programı düzenledi. - ERZURUM