Dünya sahnelerinde genç müzisyenler üçlüsü 28 Şubat'ta

18.02.2020 10:48 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:48

Sevgi Gönül Oditoryumu'nda gerçekleşecek konserde üçlü, Dvorák, Beethoven, Popper ve Schubert'ten eserleri seslendirecek.

Güher ve Süher Pekinel'in vizyonu ve öncülüğünde hayata geçirilip 12 yıldır yürütülen ve 6 yıldır Tüpraş'ın sponsorluğu ile devam eden "Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler", Türkiye'den sıra dışı yeteneklere sahip genç müzisyenleri yaşam ve enstrüman bursu ile destekleyerek 12 yıldır dünya sahnelerine takdim ediyor. DSGM'de yer alan ve bugünün uluslararası platformda aranan solistleri haline gelmiş müzisyenler Arter'de izleyicilerle buluşuyor. Türkiye'de klasik müziğin gelişmesi ve yurt dışına açılması konusunda önemli katkıları olan bu kuruluşun yetiştirdiği sanatçılar, klasik müzik severler için kaçırılmayacak bir seri oluşturuyorlar.

Serinin dördüncü konserinde, Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler Üçlüsü yer alacak. Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler Üçlüsü'nde kemanda, genç müzisyenlerin ödüllendirildiği prestijli müzik yarışmalarından biri olan 15. Uluslararası Henryk Wieniawski Keman Yarışması'nı henüz yirmi yaşındayken kazanan Veriko Tchumburidze bulunuyor. Çelloda, Almanya'da Barenboim-Said Akademisi'nde eğitimine devam eden, 2018 Gaetano Zinetti Uluslararası Müzik Ödülü sahibi Umut Sağlam; piyanoda ise 2018 Beethoven Madalyası sahibi, Royal College of Music doktora öğrencisi piyanist Tolga Atalay Ün yer alıyor.

Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler Üçlüsü, 28 Şubat 2020 Cuma akşamı 20:30'da Sevgi Gönül Oditoryumu'nda gerçekleşecek konserin programında Dvorák, Beethoven, Popper ve Schubert'ten eserlere yer verecekler.

Kaynak: Bültenler