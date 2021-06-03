Dünya Sağlık Örgütü'nden TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili Durgut'a anlamlı ödül
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Dünya Sağlık Örgütü'nden TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili Durgut'a anlamlı ödül

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Umur Öztürk - Haberler | Politika

Dünya Sağlık Örgütü'nden TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili Durgut'a anlamlı ödül Dünya Sağlık Örgütü;

Dünya Sağlık Örgütü'nden TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili Durgut'a anlamlı ödül

ANKARA - Dünya Sağlık Örgütü; TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti İstanbul milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut'a 2019 yılındaki tütün kontrolü katkılarından dolayı ödül verdi.

Durgut, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Dr. Batyr Berdyklchev elinden ödülünü aldı. Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti İstanbul milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, insanlığın kovid 19 ile mücadele ederken 3.5 milyon kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Yıllardır devam eden bir pandemi var ki, milyonlarca insanın hayatına mal oluyor. Dünyada her yıl 8 milyon insan sigara yüzünden hayatını kaybediyor, ülkemizde 120 bin insan sigara yüzünden hayatını kaybediyor. Bu her gün 328 vatandaşımızın sigara ve bağlı nedenlerden hayatını kaybetmesi demek" şeklinde konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Dr. Batyr Berdyklchev, küresel ve bölgesel tütün kontrolüne katkılarından dolayı Durgut'a verdiklerini belirterek, "Bu ödül, Türkiye tütün kontrolünde bir çok ülke için örnek haline getirme yolunda güçlü bir yasal temelin kabul edilmesi ve fiilen uygulanması konusunda tütün kontrolünde kilit rol oynayan güçlü rolünüz nedeniyle takdim edilmektedir. Türkiye'de tütün kontrolünün önde gelen sesidir. 2019 yılında güçlü, ulusal tütün kontrol önlemlerinin kabul edilmesinde etkili olmuştur. Sigara paketlerinden alınan vergilerin 13.2 TL'den 16.2TL'ye yükseltilmesi, tütün endüstrisinden gelen agresif muhalefete rağmen düz ambalajların benimsenmesi yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

Durgut'a ödülünü Berdyklchev takdim etti.

Dünya Sağlık Örgütü'nden TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili Durgut'a anlamlı ödül
Dünya Sağlık Örgütü'nden TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili Durgut'a anlamlı ödül
Dünya Sağlık Örgütü'nden TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili Durgut'a anlamlı ödül
Dünya Sağlık Örgütü'nden TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili Durgut'a anlamlı ödül

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Umur Öztürk

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Dünya Sağlık Örgütü'nden TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili Durgut'a anlamlı ödül - Haberler
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