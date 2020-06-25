Dünya Sağlık Örgütü'nde korku yaratacak açıklama: Birçok ülkede oksijen sıkıntısı yaşanıyor
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Dünya Sağlık Örgütü'nde korku yaratacak açıklama: Birçok ülkede oksijen sıkıntısı yaşanıyor

Koronavirüs salgınında vaka sayısı 9.5 milyonu geçerken Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan bir açıklama geldi. DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, "Birçok ülkede bu sorun yaşanıyor. Oksijen sıkıntısı baş gösterdi" diyerek ölüm sayısının bu sebeple hızla artacağını öngördü.

Dünya Sağlık Örgütü'nde korku yaratacak açıklama: Birçok ülkede oksijen sıkıntısı yaşanıyor
25.06.2020 09:30 | Son Güncelleme: 25.06.2020 09:33

Corona virüsü salgını ile birlikte gündemden düşmeyen Dünya Sağlık Örgütü'nün tepe ismi flaş bir açıklama yaptı. Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulan Dünya Sağlık Örgütü'nün Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, küresel olarak oksijen sıkıntısı yaşandığını duyurdu.

Corona virüsü vaka sayısının her hafta yaklaşık 1 milyon arttığına değinen Ghebreyesus, bu hafta sonunda vaka sayısının 10 milyona ulaşmasını beklediklerini dile getirdi.

"ARZ TALEP DENGESİ DEĞİŞTİ"

Katıldığı sanal basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, "Birçok ülke oksijen temini konusunda sorunlar yaşıyor. Arz talep dengesi değişti. Talep arzı geçti" ifadesini kullandı.

Günde ortalama 88 bin olan büyük tüpte oksijen talebine erişilemediğini dile getiren Ghebreyesus, "Oksijen tüpleri Covid-19 hastalarının solunum yolu hastalıklarına iyi geliyor. Biz 14 bin oksijen tüpü satın aldık ve gelecek hafta bunları 120 ülkeye göndereceğiz. Maddi değeri 100 milyon dolar olan yaklaşık 170 bin oksijen tüpünü de gelecek 6 ay içerisinde gönderebileceğiz" dedi.

Dünya Manşet

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