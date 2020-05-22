Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının yeni merkez üssünün Güney Amerika olduğunu açıkladı
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Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının yeni merkez üssünün Güney Amerika olduğunu açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü Brezilya ile birlikte Güney Amerika'nın koronavirüs salgınının yeni merkez üssü haline geldiğini duyurdu. Örgüt ayrıca Brezilya'nın, kıtada virüsten "açıkça en çok etkilenen" ülke konumunda olduğunu kaydetti.

22.05.2020 23:55 | Son Güncelleme: 23.05.2020 00:24

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, koronavirüs salgının merkez üssünün Amerika Birleşik Devletleri'nden Güney Amerika'ya kaydığını açıkladı.

DSÖ'den Mike Ryan yaptığı açıklamada, özellikle Brezilya'nın dünyayı saran koronavirüs salgınında en fazla vakanın görüldüğü ülkelerin başında geldiğini belirtti.

Ryan ayrıca Brezilyalı yetkililerin Kovid-19 tedavisi için kullanılan hidroksiklorokin ilacının geniş kullanımını onayladığını söyleyerek, mevcut klinik çalışmaları sona ermemiş olan ilacın riskleri göz önüne alındığında salgına karşı yaygın kullanımı desteklemediğini dile getirdi.

BREZİLYA, KORONAVİRÜSÜN EN ÇOK GÖRÜLDÜĞÜ 3. ÜLKE KONUMUNDA

ABD ve Rusya'nın ardından koronavirüsün en çok görüldüğü 3'üncü ülke haline gelen Brezilya'nın 12 milyon nüfusuyla en kalabalık şehri Sao Paulo, salgınından en çok etkilenen yer olarak öne çıkıyor. Şehri kapsayan ve nüfusu yaklaşık 44 milyon olan Sao Paulo eyaletinde bugüne kadar 73 bin 739 vaka, 5 bin 558 ölüm görülürken, kentte onlarca toplu mezar açılmış durumda.

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının yeni merkez üssünün Güney Amerika olduğunu açıkladı

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