Dünya Saati: 'Dünya Dayanışma Saati' WWF'in doğal alanların ve türlerin yok oluşuna, iklim krizine dikkat çekmek için her yıl mart ayının son cumartesi günü dünya kamuoyuna çağrıda bulunduğu küresel bir etkinlik olan "Dünya Saati", bu yıl tüm dünyada, 28 Mart akşamı gerçekleşecek.

WWF'in iklim krizine dikkat çekmek için 2007'den beri ışıkların bir saat kapatılması çağrısı yaptığı Dünya Saati bu yıl Dünya Dayanışma Saati olacak. Işıklar 28 Mart Cumartesi akşamı 20.30-21.30 saatleri arasında bu kez doğa ve insanlık için dayanışma temasıyla kapanacak.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Dünya Saati sadece evlerde gerçekleşecek ve dijital mecralardan paylaşılacak.

Dünya Saati kapsamındaki etkinlikler, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19)salgını nedeniyle bu yıl sadece evlerde yapılacak ve dijital mecralardan paylaşılacak. Doğa ve insanlık için dayanışma adına "Dünya Dayanışma Saati" temasıyla düzenlenecek Dünya Saati ile içinde bulunduğumuz zorlu süreçte küresel zorluklarla baş etmek için dayanışmanın önemine dikkat çekilecek.Önceki yıllarda dış mekânlarda da etkinlikler gerçekleştirilirken bu yıl sağlık önlemleri doğrultusunda bireylere, #EvdeKal çağrısı yapılarak bireysel katılım ön plana çıkarılacak, etkinlikler dijital mecralara taşınacak.

Ülkemizde, WWF-Türkiye'nin (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) öncülük ettiği "Dünya Saati" Garanti BBVA ve Panasonic Life Solutions Türkiye'nin ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek. Bireyler 1 saat boyunca evlerinin ışıklarını kapatarak ve sosyal medyayı takip ederek Dünya Saati'ne katılacak. Dünya Saati'ne www.dunyasaati.org adresi üzerinden kayıt yaparak katılım sağlanıyor. Bununla birlikte, www.dunyasaati.org web sitesini ziyaret edenler WWF'in küresel kampanyası "Harekete Geç"e imza vererek doğa ve insan için yeni bir başlangıç yapmak üzere söz veriyor ve dünya liderlerine iklim krizi ve doğa koruma gibi küresel sorunlar için vakit kaybetmeden harekete geçme çağrısı yapıyor.

Aslı Pasinli'den "Büyük İnsanlık Ailesi olarak Yeni bir Başlangıç" çağrısı

WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, tüm bireyleri doğa ve insanlık için dayanışmaya davet etti: "İçinde bulunduğumuz hassas dönemde, insanlık tek bir konuya odaklanmış durumda. Sosyalleşmeyi kısıtladığımız bu günlerde yalnız olmadığımızı, fiziksel olarak bir arada olamasak da aslında büyük insanlık ailesi olarak beraber olduğumuzu, kolektif hareket edersek ne kadar güçlü olabildiğimizi hatırlamaya ihtiyacımız var. Her yıl dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın katılımıyla düzenlediğimiz Dünya Saati'nde, 28 Mart akşamı evlerimizde bir saatliğine ışıkları kapatarak birlik olduğumuzu gösterebiliriz. İnsanlık, içinden geçtiğimiz zorlu süreçten dayanışma sayesinde iklim krizi gibi küresel zorluklarla baş etmek için daha güçlü çıkabilir."

Kaynak: Bültenler