Putin'le yaptığı röportajdan çok bacakları konuşuldu! ABD'li gazeteci Rusya'da gündemden düşmüyor

Rusya lideri Putin geçtiğimiz günlerde bir foruma katılmış ve sunucuyla olan diyaloğu gündem yaratmıştı. ABD'li bir kadın gazetecinin Rusya'nın Avrupa'ya gaz arzı hakkındaki sorusuna yanıt veren ardından aynı sorunun bir kez daha yöneltilmesiyle söylediklerinin dinlenmediğini düşünen Putin, "Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var. Cevabı tekrar edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

PUTİN'İ GAFİL AVLAMAK İSTEDİ

Rus medyasından isimler de kadın sunucunun "vücut dilini tam gaz kullandığını" iddia etti. Sunucunun özellikler bacaklarını Putin'e doğru uzatması, 69 yaşındaki Devlet Başkanı Putin'i gafil avlamak için başarısız bir girişim olarak görüldü.

"ABD'NİN PUTİN KUMARI"

Rus gazeteciler, Putin ile söyleşi sırasında bacağını öne uzatarak sallayan ve flörtöz bakışlar atan Gamble'ın ABD hükümetince özel olarak gönderildiğini öne sürerken, dünya basınında Gamble'ın İngilizce'de aynı zamanda kumar anlamına gelmesi nedeniyle "ABD'nin Putin kumarı" şeklinde manşetler yayınlandı.

İNTİKAM ALDIKLARI ÖNE SÜRÜLDÜ

Rus gazeteciler, Putin'in 2019'da Japonya'da gerçekleşen görüşmede ABD'nin o dönemki başkanı Donald Trump'ın dikkatini dağıtmak amacıyla güzel ve seksi çevirmen seçtiğine dair iddialara karşılık olarak Washington'ın intikam aldığını söyledi.

"ABD'NİN ÖZEL OPERASYONU" OLARAK ADLANDIRDILAR

Putin yanlısı Rus gazeteci Olga Skabeeva, Gamble'ın Putin'i hedef alan ABD özel operasyonunun bir parçası olduğunu öne sürerken, eski politikacı Mikhail Markelovm ayrıca Gamble'ı ABD'nin gizli silahı olarak nitelendirdi. Putin'in propagandacısı Dmitry Kiselyov ise Gamble'ın kendini cinsel bir nesne olarak konumlandırdığını belirterek bacak hareketlerinin, Temel İçgüdü filminde baş rol oyuncusu Sharon Stone'un müstehcen sahnelerini akıllara getirdiğini söyledi.

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