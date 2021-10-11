Pes dedirten olay! 40 yaşındaki kadın, iki çocuğa çıplak fotoğraflar gönderip cinsel ilişki için zorladı - Haberler
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Pes dedirten olay! 40 yaşındaki kadın, iki çocuğa çıplak fotoğraflar gönderip cinsel ilişki için zorladı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya
Pes dedirten olay! 40 yaşındaki kadın, iki çocuğa çıplak fotoğraflar gönderip cinsel ilişki için zorladı

ABD'nin Oklahoma kentinde yaşayan Jennifer Arnold isimli kadın, 13 ve 14'lü yaşlardaki erkek çocuklarına çıplak fotoğraflarını gönderdikten sonra ilişki teklifinde bulundu. Çocukların öğretmeninin durumu fark etmesinin ardından tutuklanan Arnold, kefaletle serbest bırakıldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Oklahoma kentinde yaşayan bir kadının yaptıkları pes dedirtti. 40 yaşındaki Jennifer Arnold isimli kadın, 13 ila 14 yaşlarındaki iki erkek çocuğuna çıplak fotoğraflarını gönderdikten sonra kendisiyle ilişkiye girmeleri için teklifte bulundu.

Pes dedirten olay! 40 yaşındaki kadın, iki çocuğa çıplak fotoğraflar gönderip cinsel ilişki için zorladı

ÖĞRETMENİN DİKKATİ ORTAYA ÇIKARDI

İki çocuğa gönderilen fotoğraflar, bir öğretmenin dikkati sayesinde ortaya çıktı. Çocukların telefonla oynadığı sırada bir gariplik fark eden öğretmen, konunun araştırılması için yönetime talepte bulundu. Yönetimin devreye girmesiyle çocukların telefonlarına el konuldu.

Pes dedirten olay! 40 yaşındaki kadın, iki çocuğa çıplak fotoğraflar gönderip cinsel ilişki için zorladı

İLİŞKİ İÇİN ZORLAMIŞ

Çocuklara gelen mesajlarda Jennifer Arnold'un birçok kez ilişki teklifinde bulunduğu görüldü. Kadın ayrıca çocuklardan da çıplak fotoğraflar göndermelerini istedi. Polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan kadın, 10 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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