Dünya'nın Uzaydaki Yeni Gözü 'Jw' Uzaya Gitti

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi ( Nasa ), yeni nesil James Webb Uzay Teleskobu'nu uzaya fırlattı.

James Webb Teleskobu, Türkiye saatiyle 15.20'de Fransız Guyanası'ndan fırlatıldı. Canlı yayınlanan fırlatılış yüz binlerce kişi tarafından izlendi.

İsmini NASA'yı 1961'den 1968'e kadar yöneten James Webb'den alan teleskop, Dünya'dan yaklaşık 1 milyon yıl (1.6 milyon kilometre) uzaklıktaki yörüngeye yaklaşık 1 ay sonra yerleşecek. İlk verileri ise 2022'nin Haziran ayında vermesi bekleniyor.

Webb, 25.37 metrekarelik bir alana sahip, 18 farklı ayna parçasından oluşan 6.5 metre çapında, ağırlığı ise Hubble'dan daha hafif.

Hubble Teleskobu'nun Yerini Alacak

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Kanada Uzay Ajansı ve Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) ortaklaşa yürüttüğü proje 10 milyar dolara mal oldu. Teleskobun inşasına ise 2004 yılında başlandı.

James Webb, içindeki donamım sayesinde Evren'in oluşumu hakkında bize bilgiler verecek.

Defalarca Ertelendi

James Webb'in uzaya fırlatılışı birçok kez ertelendi. Ertelenme sebepleri arasında başarısız test uçuşları ve pandemi yer alıyor.

HUBBLE'DAN KAİNATIN TARİHİNİ DEĞİŞTİRECEK BULUŞ

EVRENİN PANORAMASINI 'TEK KARE'DE GÖZLER ÖNÜNE SEREN HUBBLE'I TANIYALIM

??Sizce, dolardaki düşüşün en büyük sebebi nedir? — Haberler (@Haberler) December 25, 2021

Space Mag Türkiye - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet