Kongre baskını oldu koronavirüs unutuldu! ABD'de korkunç rekor; bir gün içinde 4 binden fazla insan öldü

Dünya basını dün ABD'de olan Kongre baskınına odaklanırken, ülkede koronavirüste korkunç bir rekor kırıldı. Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre ülkede bir gün içinde ilk kez 4 binin üzerinde kişi koronavirüsten hayatını kaybetti.

ABD'nin mevcut başkanı Donald Trump yaptığı miting ile destekçilerine seslenirken, mitingde bulunanlar polis barikatlarını aşarak Kongre binasını bastı. Joe Biden'ın zaferini tescillemek için yapılan oylama, baskın nedeniyle yarıda kesildi. Polis ile göstericiler arasında çıkan arbedede 5 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda insan yaralandı. Yaklaşık 4 saat süren baskının ardından oylamaya devam edildi ve Joe Biden resmen ABD'nin yeni başkanı oldu.

4 BİNDEN FAZLA İNSAN HAYATINI KAYBETTİ

Dünya basını ABD'de yaşanan Kongre baskını olaylarına odaklanırken, ülkede korkunç bir rekor kırıldı. Koronavirüsün en çok etkilediği ülke olan ABD'de son 24 saat içinde 4 bin 85 kişi hayatını kaybetti, 275 bin yeni vaka tespit edildi.

"YATAKLARINDA BOĞULUYOR GİBİLER"

Ülke genelinde hastanelerin doluluk oranı alarm seviyesine ulaşırken, Santa Clara Valley Tıp Merkezi'nden Dr. Jeffrey Chien, "Hastalar yataklarında boğuluyor gibi. Gözlerimizin önünde bir nefes almak için çabalıyorlar" dedi.

5,9 MİLYON KİŞİ KORONA AŞISI OLDU

Öte yandan Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri (CDC) tarafından yapılan açıklamada, ABD'de başlayan toplu aşılama programında, 5.9 milyon kişinin şimdiye dek korona aşısı olduğu belirtildi. Günlük ortalama aşı yapılan kişi sayısının 600 bin olduğu ifade ediliyor.