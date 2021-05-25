Dünya'nın en zengin insanı Bernard Arnault kimdir? Bernard Arnault kaç yaşında, aslen nerelidir? İşte Bernard Arnault'un biyografisi

Dünyanın en zenginleri listesinde zirve Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos'a aitti ancak bu liste değişti. Listenin bu sefer bir teknoloji patronu değil tekstil lideri olan Bernard Arnault aldı. Peki Bernard Arnault kimdir? Bernard Arnault kaç yaşında, aslen nerelidir?

"Moda Kralı" olarak görülen Bernard Arnault, servetini son 14 ayda 110 milyon dolar arttırarak dünyanın en zengin ismi oldu. Daha önce Elon Musk'ı geçerek dünyanın en zenginleri listesinde ikinci olan moda devi, Milyarder iş adamı Jeff Bezos'u ise 300 milyon dolarla geçerek zirvedeki yerini aldı. İşte Bernard Arnault'un biyografisi...

BERNARD ARNAULT KİMDİR?

Bernard Arnault (5 Mart 1949) bir Fransız iş adamı. Arnault, Forbes dergisinin Ocak 2020 raporuna göre $117 milyar Doları bulan servetiyle en zengin iş adamıdır.

Dünyanın en büyük lüks eşya şirketi olan LVMH'nin başkanı ve genel müdürüdür. Nisan 2018'de, Zara'dan Amancio Ortega'nın zirvesine çıkarak modada en zengin kişi oldu.Arnault, Aralık 2019'da Jeff Bezos'u kısa bir sürede olsa geride bırakarak dünyanın en zengin kişisi oldu.Ocak 2020'de kısa bir süre için yine dünyanın en zengin kişisi oldu. 16 Mart 2021 itibarıyla Bloomberg Milyarderler Endeksi net değerinin 123,7 Milyar ABD doları olduğunu tahmin ediyor.

Bernard Jean Étienne Arnault, 5 Mart 1949'da Fransa'nın Roubaix kentinde doğdu. Babası, üretici Jean Léon Arnault, Ecole Centrale Paris mezunuydu. Annesi Marie-Josèphe Savinel'di.

Arnault, Roubaix'de Lycée Maxence Van Der Meersch'te ve Lille'de Lycée Faidherbe'de eğitim gördü. 1971'de Fransa'nın önde gelen mühendislik okulu École Polytechnique'den mezun oldu ve babasının şirketinde çalışmaya başladı.

Kariyerine 1971'de babasına ait bir şirket olan Ferret-Savinel'de çalışarak başladı ve 1978'den 1984'e başkanlık yaptı.

Christian Dior

1984 yılında, Lazard Frères'in kıdemli ortağı Antoine Bernheim'ın yardımıyla Arnault, bir lüks eşya şirketi olan Financière Agache'yi satın aldı. Financière Agache'nin CEO'su oldu ve ardından kargaşa içindeki bir tekstil şirketi olan Boussac Saint-Frères'in kontrolünü ele geçirdi. Arnault, Christian Dior markasını ve Le Bon Marché mağazasını elinde tutarak şirketin neredeyse tüm varlıklarını sattı.

LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton)

Temmuz 1988'de Arnault, LVMH'nin hisselerinin% 24'üne sahip olan Guinness ile bir holding şirketi kurmak için 1.5 milyar dolara anlaşma sağladı. Louis Vuitton grubunun "bloke edici bir azınlık" oluşturmak için LVMH'nin hisselerini satın aldığı yönündeki söylentilere yanıt olarak Arnault, LVMH'nin% 13.5 daha fazlasını satın almak için 600 milyon dolar harcadı ve bu onu LVMH'nin en büyük hissedarı yaptı. Ocak 1989'da, LVMH'nin hisselerinin% 43,5'inin ve oy haklarının% 35'inin kontrolünü ele geçirmek için 500 milyon dolar daha harcadı ve böylelikle LVMH grubunun dağılmasını durdurmak için ihtiyaç duyduğu "engelleyici azınlığa" ulaştı. 13 Ocak 1989'da oybirliğiyle icra kurulu başkanlığına seçildi.

O zamandan beri Arnault, şirketi İsviçre lüks devi Richemont ve Fransız merkezli Kering ile birlikte dünyanın en büyük lüks gruplarından birine dönüştürerek iddialı bir geliştirme planına oluşturdu. On bir yıl içinde, satışlar ve kar 5 kat arttı ve LVMH'nin piyasa değeri 15 kat arttı. Grubun markalarını merkezileştirme kararlarını teşvik etti. Bu önlemlerin bir sonucu olarak markalar artık kendi geçmişleri olan bağımsız firmalar olarak görülüyor.

Temmuz 1988'de Arnault, Céline'ı satın aldı. LVMH, 1993 yılında Berluti ve Kenzo'yu satın aldı. Aynı yıl Arnault, Fransız ekonomi gazetesi La Tribune'u satın aldı. Şirket, 150 milyon euroluk yatırımına rağmen istenen başarıyı asla elde edemedi. Kasım 2007'de farklı bir Fransız ekonomi gazetesi Les Échos'u 240 milyon euroya satın almak La Tribune'u sattı.

LVMH, 1994 yılında parfüm firması Guerlain'i satın aldı. 1996'da Arnault, Loewe'yi , ardından 1997'de Marc Jacobs ve Sephora'yı satın aldı. Bu markalar da gruba entegre edildi: 1999'da Thomas Pink, 2000'de Emilio Pucci ve 2001'de Fendi, DKNY ve La Samaritaine şirkete dahil oldu.

1990'larda Arnault, LVMH'nin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki varlığını yönetmek için New York'ta bir merkez geliştirmeye karar verdi. Bu projeyi yönetmek için Christian de Portzamparc'ı seçti.

DİĞER YATIRIMLAR

1998'den 2001'e kadar Arnault, Europatweb holdingi aracılığıyla Boo.com, Libertysurf ve Zebank gibi çeşitli web şirketlerine yatırım yaptı. Groupe Arnault, 1999'da Netflix'e de yatırım yaptı.

2007'de Blue Capital, Arnault'un California emlak firması Colony Capital ile ortaklaşa olarak Fransa'nın en büyük süpermarket perakendecisinin % 10.69'una ve dünyanın ikinci en büyük gıda dağıtıcısı Carrefour'a sahip olduğunu duyurdu.

2008'de yat işine girdi ve 253 milyon Euro'ya Princess Yachts'ı satın aldı. Daha sonra Royal van Lent'in kontrolünü neredeyse aynı miktarda ele aldı.

1998'de işadamı Albert Frère ile kişisel olarak Château Cheval Blanc'ı satın aldı. LVMH, grubun diğer şarap mülkü Château d'Yquem'e eklemek için 2009 yılında Arnault'un hissesini satın aldı.

ŞİRKETLERİ

Arnault %51 LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton), ve Christian Dior SA. Arnault şirketlerin başkanı ve CEO görevlerini üstlenmektedir..

Kızı Delphine Arnault LVMH başkan yardımcısı.

Arnault sanat açık artırma şirketi olan Phillips de Pury & Company sahibidir.