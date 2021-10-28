Muhtar Kent kimdir? Muhtar Kent kaç yaşında, nereli? Muhtar Kent serveti ne kadar? Muhtar Kent biyografisi!

Bir gazete ilanında Coca Cola iş ilanını gören Ahmet Muhtar Kent, 1978 yılında Coca Cola'ya girdi. Atlanta'da Coca Cola International'da pazarlama uzmanı olarak işe başlayan Muhtar Kent, işe ilk başladığında ilk 10 ayında sabah saat 4'te kalktı, kamyon yükledi, marketlere ve büyük satış noktalarına kamyonlarda Coca Cola taşıdı. Bir sene sonra reklam müdürü olarak Roma'ya tayin olan Muhtar Kent, 1981 yılında da Hollanda'ya atandı. Peki, Muhtar Kent kimdir? Muhtar Kent kaç yaşında, nereli? Muhtar Kent serveti ne kadar? Muhtar Kent hayatı ve biyografisi nedir? Muhtar Kent mesleği nedir? İşte detaylar haberimizde...

MUHTAR KENT KİMDİR?

Ahmet Muhtar Kent (d. 1952, New York), Türk asıllı Amerikalı iş adamı.

Babası Necdet Kent dönemin New York Başkonsolosuydu. Tarsus Amerikan Koleji'ni bitirdi. İngiltere Hull Üniversitesi ekonomi bölümünü bitirdi. 1978 yılında Coca Cola'ya girdi. 1999 yılına kadar bu şirkette çeşitli görevlerde bulundu. 1999 ile 2005 yıllar arasında Efes Pilsen grubunda görev aldı. 2005 yılında Coca Cola Kuzey Asya, Avrasya ve Orta doğu grup başkanı oldu. 1 Temmuz 2008'de Nevill Isdell'ın yerini alarak Coca-Cola'nın CEO'su görevine atanmıştır. 23 Nisan 2009 tarihinde Coca-Cola'nın Atlanta Merkezinde yapılan chairman seçimlerinde kurul üyelerinin oylarıyla Neville Isdell'in yerini alarak CEO ve chairman olarak devam etti.

Babası Necdet Kent "Türk Oskar Schindler" olarak bilinmektedir. Sebebi ise II. Dünya Savaşı sırasında, Fransa konsolosu iken kurtardığı 70-80 Türkiye Yahudisidir. Ayrıca Okan Üniversitesi Danışma Kurulu üyesidir.

Galatasaray Spor Kulübü' nün 14277 numaralı üyesidir.

Okan Üniversitesi'nin 2010 yılında verdiği Onursal Doktora unvanına layık görülmüştür.

Aralık 2016'da Coca-Cola, Kent'in Mayıs 2017'de CEO'luğu bırakacağını ve yerine şirketin COO'su James Quincey'in geleceğini duyurdu. Kent, CEO'luğu bıraktıktan sonra chairman olarak devam etti. Nisan 2019'da chairman'liği bıraktı.

COCA COLA'DA SIFIRDAN ZİRVEYE

Bir gazete ilanında Coca Cola iş ilanını gören Ahmet Muhtar Kent, 1978 yılında Coca Cola'ya girdi. Atlanta'da Coca Cola International'da pazarlama uzmanı olarak işe başlayan Muhtar Kent, işe ilk başladığında ilk 10 ayında sabah saat 4'te kalktı, kamyon yükledi, marketlere ve büyük satış noktalarına kamyonlarda Coca Cola taşıdı. Bir sene sonra reklam müdürü olarak Roma'ya tayin olan Muhtar Kent, 1981 yılında da Hollanda'ya atandı.

Daha sonra Coca Cola şirketinde çeşitli pozisyonlarda çalıştıktan sonra 1 Temmuz 2008 itibariyle Coca-Cola şirketin CEO'su oldu. Muhtar Kent, 23 Nisan 2009 tarihinde Coca Cola'nın Atlanta Merkezinde yapılan Yönetim Kurulu Başkanı seçimlerinde kurul üyelerinin oylarıyla Coca-Cola'nın Yönetim Kurulu Başkanı Oldu.

MUHTAR KENT'İN SERVETİ NE KADAR?

Uzun yıllar boyunca Coca Cola CEO'luğu ve çeşitli farklı pozisyonlarda da görev alan Muhtar Kent'in yıllık kazancının yaklaşık olarak 20 milyon dolar olduğu ifade edilmektedir. Hisse satışlarıyla birlikte bu miktarın zaman zaman iki-üç katına da çıktığı ifade edilirken Muhtar Kent'in bugüne kadarki toplam servetinin ne kadar olduğu ise tam olarak bilinmemektedir.

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