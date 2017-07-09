Dünya Mirası Listesi Genişliyor

Dünya Mirası Listesi Genişliyor

UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne, 6 ülkeden 6 yeni bölge daha eklendi.

UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne, 6 ülkeden 6 yeni bölge daha eklendi. Karar, Polonya'nın Krakov kentinde düzenlenen Dünya Miras Komitesi'nin yıllık toplantısında verildi. Afrika ve Asya'dan üçer ülkede yer alan bölgeler koruma altına alındı.

Asmara / Eritre

Fotoğraf: © Asmara Heritage Project/Dr. Edward Edison

Eritre'nin başkenti Asmara modern şehirciliğin ender örneklerinden biri olarak gösterildi.

Mbanza Kongo / Angola

Fotoğraf: © INPC / Joost de Raeymaeker

Angola'daki Mbanza Kongo kenti de liste de yer alan bölgelerden. Eski Kongo Krallığı'nın başkenti tarihi yapısıyla 15. yüzyılı günümüze yansıtan şehirlerden biri.

Khomani / Güney Afrika

Fotoğraf: © Francois Odendaal Productions (FOP Films)

Güney Afrika'nın Khomani bölgesi ise Taş Devri'nden izler taşıyor, insanoğlunun çetin çöl koşullarına nasıl adapte olduğunu anlatıyor.

Sambor Prei Kuk / Kamboçya

Fotoğraf: © So Sokun Theary

Kamboçya'da bulunan, VI. yüzyıldan kalma Sambor Prei Kuk antik kenti, doğayla bütünleşen tarihi tapınaklara ev sahipliği yapıyor.

Kulangsu / Çin

Fotoğraf: © Cultural Heritage Conservation Center of THAD / Qian Yi

Hindistan'ın, XV. yüzyılda inşa edilen Ahmedabad kenti ile Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Kulangsu adası da Dünya Mirası Listesi'ne eklenen yerler arasında.

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Tags: genişliyor Listesi Mimari UNESCO Dünya Kültür Mirası Gepost: 09 juli 2017

Kaynak: Euronews.com