Kuzey Kore askerlerinden gövde gösterisi! Betonu yumruklarıyla parçalayıp, cam ve bıçakların üstüne yattılar

Koronavirüsün tetiklediği ekonomik krizle mücadele ederken, diğer yandan füze denemelerine hız veren Kuzey Kore, bu kez askerlerin yaptığı gösteriyle uluslararası medyanın gündeminde.

KİM GÖSTERİYİ YAKINDAN TAKİP ETTİ

Kuzey Kore ordusundaki gelişmeleri yakından takip eden Devlet Başkanı Kim Jong-un ve üst düzey askeri yetkililer, gösteriyi yakından takip etti. Kuzey Kore analisti Martyn Williams'ın sosyal medyada paylaştığı görüntülerde askerler, tuğla ve betonları yumruklarla parçalıyor, cam ve bıçakların üstüne yatıyor, akrobatik dövüş hareketleri sergiliyor.

PROPAGANDA VİDEOSU OLARAK YORUMLANIYOR

Kim Jong-un'un askerlerin performansını büyük bir keyifle takip ettiği görülüyor. Propaganda videosu olarak yorumlanan görüntüler, Kuzey Kore'nin nükleer füzelerle ilgili açıklamalarından sonra geldi.

NÜKLEER DENEMELER CAYDIRIYOR

Kuzey Kore, denemelerin gerekçesinin ABD istilasını caydırmak için olduğunu öne sürerken, "Kore Yarımadası'ndaki muhtemel bir savaşın önündeki engel ABD'nin merhametinden kaynaklanmıyor. Bunun sebebi ülkemizin günden güne büyüyen caydırıcı gücü. İstilacı güçleri kontrol altında tutuyor" açıklaması yapılmıştı.

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