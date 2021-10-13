Kuzey Kore askerlerinden gövde gösterisi! Betonu yumruklarıyla parçalayıp, cam ve bıçakların üstüne yattılar - Haberler
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Kuzey Kore askerlerinden gövde gösterisi! Betonu yumruklarıyla parçalayıp, cam ve bıçakların üstüne yattılar

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Son dönemde füze denemeleriyle dünyayı tedirgin eden Kuzey Kore'de askerlerin sergilediği gövde gösterisi büyük ses getirdi. Kuzey Kore lideri Kim'in de yakından takip ettiği gösteride, askerler tuğla ve betonları yumruklarla parçaladı, cam ve bıçakların üstüne yatıp akrobatik dövüş hareketleri sergiledi. Propaganda videosu olarak yorumlanan görüntüler uluslararası medyanın gündeminde geniş yer buldu.

Koronavirüsün tetiklediği ekonomik krizle mücadele ederken, diğer yandan füze denemelerine hız veren Kuzey Kore, bu kez askerlerin yaptığı gösteriyle uluslararası medyanın gündeminde.

Kuzey Kore ordusundaki gelişmeleri yakından takip eden Devlet Başkanı Kim Jong-un ve üst düzey askeri yetkililer, gösteriyi yakından takip etti. Kuzey Kore analisti Martyn Williams'ın sosyal medyada paylaştığı görüntülerde askerler, tuğla ve betonları yumruklarla parçalıyor, cam ve bıçakların üstüne yatıyor, akrobatik dövüş hareketleri sergiliyor.

Kuzey Kore askerlerinden gövde gösterisi! Betonu yumruklarıyla parçalayıp, cam ve bıçakların üstüne yattılar

Kim Jong-un'un askerlerin performansını büyük bir keyifle takip ettiği görülüyor. Propaganda videosu olarak yorumlanan görüntüler, Kuzey Kore'nin nükleer füzelerle ilgili açıklamalarından sonra geldi.

Kuzey Kore, denemelerin gerekçesinin ABD istilasını caydırmak için olduğunu öne sürerken, "Kore Yarımadası'ndaki muhtemel bir savaşın önündeki engel ABD'nin merhametinden kaynaklanmıyor. Bunun sebebi ülkemizin günden güne büyüyen caydırıcı gücü. İstilacı güçleri kontrol altında tutuyor" açıklaması yapılmıştı.

Kuzey Kore askerlerinden gövde gösterisi! Betonu yumruklarıyla parçalayıp, cam ve bıçakların üstüne yattılar
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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