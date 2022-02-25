Dünya Kudüs Haftası'nda Cizre'den İsrail'e tepki - Haberler

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Dünya Kudüs Haftası'nda Cizre'den İsrail'e tepki

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Dünya Kudüs Haftası'nda Cizre'den İsrail'e tepki

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dünya Kudüs Haftası nedeniyle bir araya gelen grup, İsrail'in Mescidi Aksa'ya ve Kudüs'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dünya Kudüs Haftası nedeniyle bir araya gelen grup, İsrail'in Mescidi Aksa'ya ve Kudüs'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Cizre'de Peygamber Sevdalıları Vakfı'nın öncülüğünde bir araya gelen Cizreliler, İsrail'in Mescidi Aksa'ya ve Kudüs'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Nuh Nebi Camii önünde bir araya gelen kalabalık adına açıklama yapan vakıf gönüllüsü Abdullah Kurami, "Kudüs davası ümmetin tüm unsurlarının ortak davasıdır. Ümmetin ilk kıblesi Kudüs on yıllardır ümmetin en şedit düşmanlarının esareti altında inliyor, Siyonist katillerin kirli çizmeleri altında eziliyor. Kudüs'ün esareti ümmetin esaretidir. Kudüs'ün kurtuluşu ümmetin kurtuluşudur. Kudüs davası ümmetin ortak davasıdır" dedi.

Tüm İslam ülkelerine seslenen Kurami, Siyonist İsrail'in batı dünyasının bir projesi olduğunu sözlerine ekledi.

(Abidin Yel/ İHA)

Dünya Kudüs Haftası'nda Cizre'den İsrail'e tepki

Dünya Kudüs Haftası'nda Cizre'den İsrail'e tepki

Dünya Kudüs Haftası'nda Cizre'den İsrail'e tepki

Dünya Kudüs Haftası'nda Cizre'den İsrail'e tepki

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Mescidi Aksa, Şırnak, İsrail, Kudüs, Yerel, Güncel, Haberler

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