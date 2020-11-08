Dünya koronavirüs tablosu! 8 Kasım Pazar dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?
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Dünya koronavirüs tablosu! 8 Kasım Pazar dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

08.11.2020 20:39 | Son Güncelleme: 08.11.2020 20:43
Dünya koronavirüs tablosu! 8 Kasım Pazar dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

Koronavirüs vakaları ve vefatları devam ediyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyadaki diğer ülkelerde de koronavirüs son durum sayıları açıklanıyor. Peki bugün 8 Kasım 2020 Pazar günü dünyadaki koronavirüs son durumu nedir, kaç ölü var, kaç vaka var, iyileşen sayısı kaç?

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Covid-19 salgını ülkemizde de büyük ölçüde hissedildi. Vatandaşlar Türkiye'de ve dünyada güncel koronavirüs vaka sayılarını merak ediyor. Peki 8 Kasım koronavirüs dünya değerleri kaç, vaka sayısı ne, kaç vefat var, iyileşen ve entübe hasta sayısı nedir tüm detaylar haberimizde...

8 KASIM PAZAR DÜNYADA KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI KAÇTIR?

8 Kasım 2020 Pazar günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı (hasta sayısı) 50.518.812 (50 milyon beş yüz on sekiz bin...) kişiye yükselmiştir.

Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

8 KASIM 2020 PAZAR DÜNYA KORONAVİRÜS TABLOSU

Dünya genelinde güncel en çok vaka olan ilk 11 ülke aşağıdaki gibidir.

Dünya koronavirüs tablosu! 8 Kasım Pazar dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

TÜM TABLOYA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

8 KASIM PAZAR DÜNYA GENELİNDE VEFAT SAYISI KAÇTIR?

6 Kasım günü dünya genelinde Covid-19 'dan 8.899 kişi vefat etmiştir. Son 24 saatte vefat sayısı ise +3.831 'dur.

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM VEFAT SAYISI KAÇ?

Koronavirüs dolayısıyla dünya genelinde toplam ölüm sayısı 1.259.468olmuştur.

8 KASIM PAZAR DÜNYADA YENİ VAKA SAYISI?

Bir önceki güne göre son 24 saatte +271.275yeni vaka tespit edilmiştir.

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM İYİLEŞEN, TEDAVİ SÜRECİNDE VE KRİTİK HASTA SAYISI KAÇ?

Dünya genelinde;

Toplam iyileşen kişi sayısı : 35.672.620

Toplam tedavi sürecinde hasta sayısı : 13.586.724

Durumu kritik hasta sayısı : 91.983

DÜNYA GENELİNDE EYLÜL AYI KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI

15 Eylül vaka sayısı : 233.014

14 Eylül vaka sayısı : 270.149

13 Eylül vaka sayısı : 308.315

12 Eylül vaka sayısı : 303.250

11 Eylül vaka sayısı : 288.787

10 Eylül vaka sayısı : 250.003

9 Eylül vaka sayısı : 265.147

8 Eylül vaka sayısı : 203.897

7 Eylül vaka sayısı : 265.855

6 Eylül vaka sayısı : 297.325

5 Eylül vaka sayısı : 298.727

4 Eylül vaka sayısı : 286.217

3 Eylül vaka sayısı : 279.338

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