Dünya koronavirüs tablosu! 27 Kasım Cuma dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

Koronavirüs vakaları ve vefatları devam ediyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyadaki diğer ülkelerde de koronavirüs son durum sayıları açıklanıyor. Peki bugün 27 Kasım 2020 Perşembe günü dünyadaki koronavirüs son durumu nedir, kaç ölü var, kaç vaka var, iyileşen sayısı kaç? 27 Kasım dünyada koronavirüsten kaç kişi öldü? Toplam koronavirüsten ölen kişi!

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Covid-19 salgını ülkemizde de büyük ölçüde hissedildi. Vatandaşlar Türkiye'de ve dünyada güncel koronavirüs vaka sayılarını merak ediyor. Peki 27 Kasım koronavirüs dünya değerleri kaç, vaka sayısı ne, kaç vefat var, iyileşen ve entübe hasta sayısı nedir tüm detaylar haberimizde...

27 KASIM CUMA DÜNYADA KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI KAÇTIR?

27 Kasım Cuma günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı (hasta sayısı) 60.578.423 (60 milyon 578 bin 423) kişiye yükselmiştir.

Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

Dünya koronavirüs tablosu! 27 Kasım Perşembe dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

Dünya koronavirüs tablosu! 27 Kasım Cuma dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

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Dünya koronavirüs tablosu! 27 Kasım Cuma dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

Dünya koronavirüs tablosu! 27 Kasım Cuma dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM VEFAT SAYISI KAÇ?

Koronavirüs dolayısıyla dünya genelinde toplam ölüm sayısı 1.214.640 olmuştur.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 214 bin 640, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 47.558.575'e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 34 milyon 170 bin 854'e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 9 milyon 487 bin 88 vaka bulunuyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 545 bin 705 vaka bulunuyor.

Dünya koronavirüs tablosu! 26 Kasım Perşembe dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

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Dünya koronavirüs tablosu! 27 Kasım Cuma dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

Dünya koronavirüs tablosu! 27 Kasım Cuma dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

AVRUPA'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Dünya genelinde vaka sayısı olarak beşinci sırada bulunan Fransa'da her 30 saniyede bir kişi koronavirüs sebebiyle yoğun bakıma alınıyor. İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 1 milyon 264 bin 517'ye ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 35 bin 878'e yükseldiği aktarıldı.