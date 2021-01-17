Dünya koronavirüs tablosu! 17 Ocak Pazar dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

Koronavirüs vakaları ve vefatları devam ediyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyadaki diğer ülkelerde de koronavirüs son durum sayıları açıklanıyor. Peki bugün 17 Ocak Pazar 2021 günü dünyadaki koronavirüs son durumu nedir, kaç ölü var, kaç vaka var, iyileşen sayısı kaç?

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Covid-19 salgını ülkemizde de büyük ölçüde hissedildi. Vatandaşlar Türkiye'de ve dünyada güncel koronavirüs vaka sayılarını merak ediyor. Peki 17 Ocak Pazar koronavirüs dünya değerleri kaç, vaka sayısı ne, kaç vefat var, iyileşen ve entübe hasta sayısı nedir tüm detaylar haberimizde...

17 OCAK PAZAR DÜNYADA KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI KAÇTIR?

17 Ocak Pazar 2021 günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı (hasta sayısı) 95.168.423(95 milyon yüz altmış sekiz bin...) kişiye yükselmiştir.

Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

17 OCAK 2021 PAZAR DÜNYA KORONAVİRÜS TABLOSU

Dünya genelinde güncel en çok vaka olan ilk 10 ülke aşağıdaki gibidir.

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17 OCAK PAZAR DÜNYA GENELİNDE VEFAT SAYISI KAÇTIR?

16 Ocak 2021 Cumartesi günü dünya genelinde Covid-19 'dan 14.718 kişi vefat etmiştir. Son 24 saatte vefat sayısı ise +4.779'dur.

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM VEFAT SAYISI KAÇ?

Koronavirüs dolayısıyla dünya genelinde toplam ölüm sayısı 2.034.614olmuştur.

17 OCAK PAZAR DÜNYADA YENİ VAKA SAYISI?

Bir önceki güne göre son 24 saatte +237.297 yeni vaka tespit edilmiştir.

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM İYİLEŞEN, TEDAVİ SÜRECİNDE VE KRİTİK HASTA SAYISI KAÇ?

Dünya genelinde;

Toplam iyileşen kişi sayısı : 67.937.205

Toplam tedavi sürecinde hasta sayısı : 25.196.604

Durumu kritik hasta sayısı : 113.415

DÜNYA GENELİNDE 2021 OCAK AYI KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI

16 Ocak vaka sayısı : 688.015

15 Ocak vaka sayısı : 711.218

14 Ocak vaka sayısı : 721.411

13 Ocak vaka sayısı : 679.052

12 Ocak vaka sayısı : 566.186

11 Ocak vaka sayısı : 680.908

10 Ocak vaka sayısı : 870.814

9 Ocak vaka sayısı : 799.712