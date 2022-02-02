Dünya klasiği 10 eser tiyatroseverlerle buluşacak

ANKARA (AA) - Devlet Tiyatroları (DT), Türkiye genelinde sahnelediği dünya klasiği oyunları, 15-19 Şubat tarihleri arasında Ankara'da tiyatroseverlerle buluşturacak.

Bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilecek "Ankara Buluşmaları" kapsamında "Cimri", "Vişne Bahçesi", "Sırça Kümes", "Arzu Tramvayı", "Medea", "Aziz Dostum Çehov", "Karıncalar-Bir Savaş Vardı", "Bir Picasso", "Eskicinin Tazesi" ve çocuk oyunu "Alice Harikalar Diyarında" klasikleri Ankaralı izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Bu kapsamda Ankara'daki 10 ayrı sahnede, 15-19 Şubat tarihleri arasında 54 temsil gerçekleştirilecek.

DT Genel Müdürü Mustafa Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce Yerli Oyunlar Haftası'nı gerçekleştirdiklerini anımsatarak, şimdi de Antik Yunan'dan başlayarak bugünün klasik yazarlarını Klasikler Haftası'nda seyirciyle buluşturacaklarını söyledi.

"Titiz bir hazırlık süreci gerçekleştirdik"

Ankara'daki sahneleri bu oyunlara ayırdıklarını bildiren Kurt, seyircilerin bölgelerde ve merkezlerde severek izledikleri oyunları Ankara'da toplayarak başkentli tiyatroseverlerin beğenisine sunduklarını anlattı.

Oyunların hazırlanmasında titiz bir hazırlık süreci gerçekleştirdiklerini aktaran Kurt, "Bu oyunlar her zaman gelen oyunlar değil ama hem Devlet Tiyatrolarının gücü bakımından hem de seyircilerimize sunuş bakımından bir ziyafet olacağını düşünüyorum." dedi.

Klasiklerin yanı sıra şans verdikleri yeni yazarların oyunlarını da repertuvarlarına eklediklerini dile getiren Kurt, tiyatroseverleri "Ankara Buluşmaları" kapsamında oynanacak oyunları izlemeye davet etti.

Öte yandan, oyunlar için bilet satışları da bugün başladı.

Oyunların gösterileceği sahneler

Dünya klasiği oyunlardan Jean-Baptiste Poquelin Moliere'in yazdığı "Cimri" Büyük Tiyatro'da, Anton Pavloviç Çehov'un yazdığı "Vişne Bahçesi" Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde, "Aziz Dostum Çehov" Altındağ Tiyatrosu'nda, Tennessee Williams'ın yazdığı "Sırça Kümes" Şinasi Sahnesi'nde, "Arzu Tramvayı" Küçük Tiyatro'da, Euripides'in yazdığı "Medea" Akün Sahnesi'nde, Boris Vian/John Steinback'in yazdıkları "Karıncalar/Bir Savaş Vardı" İrfan Şahinbaş Sahnesi'nde, Jeffrey Hatcher'ın yazdığı "Bir Picasso" Stüdyo Sahne'de, Federico Garcia Lorca'nın yazdığı "Eskicinin Tazesi" Pursaklar DT Sahnesi'nde ve Lewis Carrol'un yazdığı çocuk oyunu "Alice Harikalar Diyarında" Türkocağı Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak.