Kıyamet alameti olarak biliniyor! Tek gözlü oğlak tüyleri diken diken etti - Haberler
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Kıyamet alameti olarak biliniyor! Tek gözlü oğlak tüyleri diken diken etti

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya
Kıyamet alameti olarak biliniyor! Tek gözlü oğlak tüyleri diken diken etti

Halk arasında kıyamet alameti olarak bilinen "tek gözlü oğlak" yeniden gündem oldu. Doktor Karan Rajan, bu durumun beyin loblarının ayrılmamasından kaynaklı olduğunu ve insanlarda da görülebileceğini ifade etti.

Vatandaşlar arasında "kıyamet alameti" olarak da bilinen "Tek gözlü oğlak" sosyal medyada yeniden gündem oldu. Görenlerin tüylerini diken diken eden videoda, hayvanın gözlerinin birleştiği izleniyor. Bu görüntüler, tartışma yarattı.

KİMİLERİ SAÇMA BULUYOR

Kimi vatandaşlar bu durumun kıyamet alameti olduğunu savunurken, kimi vatandaş da hayvanlara verilen ilaçlardan kaynaklı olduğunu söylüyor. Hayvanın fotoğrafı, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Kıyamet alameti olarak biliniyor! Tek gözlü oğlak tüyleri diken diken etti

"İNSANLARDA DA GÖRÜLEBİLİR"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapanDr. Karan Rajan, "Bu durum beynin sağ ve sol loblarının ayrılmayı, aksine tek bir şekilde gelişmesinden kaynaklanıyor. Yaşanan duruma insanlarda da rastlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kıyamet alameti olarak biliniyor! Tek gözlü oğlak tüyleri diken diken etti

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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